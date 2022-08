Attenzione a quando mangiate la verdura non sempre fa così bene | Può diventare anche tossica

Mangiare frutta e verdura, lo sappiamo bene, è importante per garantire al nostro organismo i giusti nutrienti. Attenzione, però, a come la si prepara: il rischio di andare incontro a conseguenze spiacevoli è dietro l’angolo.

Mangiare verdura fa bene ed è consigliato anche per la dieta

Si pensa spesso che mangiare verdura non faccia male ed è per questo che anche i nutrizionisti consigliano sempre di farlo senza porsi troppi limiti nella quantità. In estate poi c’è ancora più scelta e si ha la possibilità ad esempio di grigliarle in modo tale da avere la garanzia che non facciano eccessivamente male anche a livello digestivo. Ognuno di noi anche in questo ambito ha certamente le proprie preferenze, ma è difficile trovare qualcuno che non ami la zucchina.

Questa ha il vantaggio di poter essere versatile. E’ infatti adatta anche per arricchire il sugo di una pasta, oltre che per una torta salata. Insomma, difficile non trovare una modalità per cucinarla che non rientri nei propri gusti.

La zucchina è una verdura versatile e nutriente ma può essere pericolosa

Forse non tutti lo sanno, ma la zucchina può diventare velenosa ed è per questo che è importante prestare la massima attenzione quando si decide di mangiarla. Il primo segnale a cui fare attenzione è il sapore: se è amara andrebbe buttata (vale anche per la zucca), In questo caso, infatti, si può generare una sostanza chiamata cucurbitacina, che è tossica.

Ci sono però alcune azioni in cui questa componente può svilupparsi in maggiore quantità ed è per questo che dovremmo evitare con il nostro comportamento che questo accada.

E’ il caso, ad esempio, delle temperature troppo elevate e della siccità, situazione diffusissima in questo periodo. Chi le coltiva nel proprio orto potrebbe quindi trovarsi di fronte a un alimento non commestibile.

Attenzione inoltre a non piantarle a fianco di piante che non sono commestibili, come le zucche ornamentali. Una situazione come questa porta a contaminazione e quindi impossibilità di cucinarle. E’ inoltre importante utilizzare solo semi comprati perché se ne conosce la provenienza.