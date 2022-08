“Caduta e trauma cranico”, paura per Paola Turci: le parole di Francesca Pascale

La cantante Paola Turci ha allarmato i suoi fan a causa di un malore: ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è stata Francesca Pascale.

Una delle coppie più amate dal grande pubblico che, poche settimane fa, è convolata a nozze in Toscana: stiamo parlando della cantante Paola Turci e dell’ex politica Francesca Pascale.

Dopo le nozze, Francesca Pascale e Paola Turci si sono regalate una luna di miele a Los Angeles. Nelle scorse ore, però, è arrivato un annuncio da parte della cantante romana che ha allarmato e non poco i fan.

Alcune date del suo atteso tour, infatti, sono state rinviate a data da destinarsi: si è parlato di un malore per Paola Turci, ma cosa è successo esattamente? A rompere il silenzio è stata Francesca Pascale sui social.

Le parole di Francesca Pascale

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Francesca Pascale ha aggiornato tutti sullo stato di salute di Paola Turci. Uno scatto in cui le due appaiono sorridenti si legge: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, ti amo”. La cantante romana, dunque, sta bene e sono tantissimi i messaggi arrivati dai fan della coppia. Paola Turci, come detto, ha annullato alcune tappe del suo tour Io sono – che prendo il nome dal suo ultimo album – in particolare, la cantante, sarebbe dovuta esibirsi in Sicilia, in diverse tappe, ad inizio settembre.

Cosa è accaduto alla cantante

Come scrive Fanpage, Paola Turci è stata vittima di una rovinosa caduta, riportando un trauma cranico. Per tale motivo è stata portata in ospedale. Come già accennato, la cantante ora sta bene.

Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti da parte della cantante romana, mentre continuano i messaggi di augurio di pronta guarigione Paola Turci da parte dei fan e dei colleghi.