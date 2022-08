Milinkovic-Savic, la confessione del calciatore è sconvolgente | La scelta che gli ha cambiato la vita

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha svelato un retroscena sul suo passato, quando stava per lasciare il mondo del calcio.

Sergej Milinkovic-Savic è uno dei gioielli della Lazio. Il Sergente, come è stato soprannominato dai tifosi, è uno dei leader dello spogliatoio biancoceleste ed è amato alla follia da tutto il mondo laziale. Essendo uno dei prezzi pregiati dalla squadra capitolina, ogni estate viene circondato dalle voci di mercato finendo poi per restare sempre a Roma.

Milinkovic è arrivato alla Lazio nel 2015 quando, dopo esser stato a un passo dal vestire la maglia della Fiorentina, venne acquistato dal club di Claudio Lotito dal Genk per 12 milioni. Una cifra irrisoria considerando il valore che ha acquisito il centrocampista ambito da mezza Europa.

Nel corso di questa finestra di calciomercato, il serbo sembrava essere il top sacrificato dai biancocelesti per far cassa. Su di lui avevano messo gli occhi Arsenal e Manchester United in Premier League e la Juventus in Italia, ma le richieste molto esose della dirigenza della Lazio hanno scoraggiato tutti gli acquirenti.

Con la maglia della squadra della Capitale, Milinkovic ha realizzato 58 gol e sfornato 53 assist in quasi 300 presenze riuscendo a mettere in bacheca anche tre trofei: ovvero una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

Nonostante una carriera brillante e un talento cristallino, in passato Milinkovic-Savic è stato vicino ad appendere gli scarpini al chiodo e a dire addio al mondo del calcio. Un retroscena che ha sorpreso i tifosi della Lazio e non solo.

Milinkovic-Savic stava per dire addio al calcio: il retroscena del serbo

Prima di indossare con la maglia della Lazio, quando giocava ancora in patria al Vojvodina, Milinkovic-Savic ha infatti pensato di abbandonare il calcio per dedicarsi a un altro sport.

In gioventù, infatti, il Sergente era un grandissimo appassionato di Futsal, il calcio a cinque praticato in palestra su parquet, nonché un praticamente di questa disciplina. Una passione che gli avrebbe addirittura fatto pensare di abbandonare la strada del calciatore tradizionale.

In una passata intervista ai media serbi, Milinkovic ha dichiarato: “Qualche anno fa ho pensato di abbandonare il calcio per dedicarmi completamente al futsal, mi piace molto praticarlo”.

Per la fortuna della Lazio e i suoi tifosi, però, il centrocampista ha deciso di proseguire sulla strada che lo ha poi portato in alto, ma calcetto indoor gli è comunque servito nel corso della sua carriera.

“Alcune delle competenze che ho appreso grazie al futsal le uso ancora oggi”, ha infatti dichiarato Milinkovic sempre riferendosi allo sport che ha pratico da bambino.