Quando il make up ci mette lo zampino | Le dive non sono sempre come sembrano…

Siamo abituati a vederle sempre al top ma, la verità, è che nessuno è perfetto: nemmeno le dive sono sempre come sembrano.

Nessuno è perfetto: nemmeno le cantanti, attrici ed influencer che siamo abituati a vedere sempre al top. Il make up, insieme alle giuste luci ed angolazioni, può fare dei veri miracoli.

Negli ultimi anni, il concetto di “body positivity” sta diventando sempre più popolare e molte star hanno iniziato a mostrarsi senza trucco, al naturale, dicendo addio agli ideali di bellezza irraggiungibili e dando il benvenuto ad una maggiore confidenza.

Da Miriam Leone a Giulia De Lellis, fino alle star internazionali come Lady Gaga, Lizzo ed Hailey Bieber. Sono tante le celebrità che hanno deciso di farsi vedere per quello che sono, con un bellissimo messaggio ai fan. In moti casi, però, il risultato non è stato sempre quello auspicato.

Le star che sono state criticate dopo essersi mostrate senza make up

Belen Rodriguez, conduttrice amatissima dal pubblico, è stata molto criticata durante la sua partecipazione a “L’isola dei famosi“. La showgirl si è fatta vedere al naturale e la differenza con gli scatti da copertina è finita al centro di accese polemiche.

Lo stesso vale per Nancy Brilli. Celebre attrice vincitrice di un David di Donatello e di un Nastro d’Argento, oltre che icona italiana di bellezza, è diventata protagonista di non poche polemiche.

Certo, in molti casi la differenza è notevole, ma è anche vero che ognuno di noi può apparire completamente diverso con o senza make up. Il trucco giusto può trasformare una persona ma, ciò che conta, è riuscire ad amare se stessi in ogni caso.

Questo è il messaggio lanciato da influencer come Valentina Ferragni, che in passato ha pubblicato alcuni scatti in intimo e senza trucco, o Giulia De Lellis, che ha condiviso una lunga “dedica” alla sua pelle su Instagram.

Anche le celebrità internazionali non sono state risparmiate sul web. Il sito BoredPanda ha sfidato i lettori, pubblicando fotografia di star senza make up ed invitando il pubblico ad indovinare chi fossero. A colpire maggiormente i fan, sono state artiste come Adele ed Ariana Grande. Mentre alle celebrità – tra cui Cara Delevingne o Bella Hadid – non sembrano tanto diverse.

Alla lista delle star prese di mira sui social network, possiamo aggiungere Jennifer Aniston, da sempre considerata una delle attrici più affascinanti degli ultimi tempi. Ma dopo aver condiviso un selfie al naturale, anche lei è stata attaccata dai commenti offensivi.