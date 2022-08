Teo Teocoli, il due di picche preso dallo showman | Nessuno poteva mai immaginarlo

Teo Teocoli è felice da anni al fianco della moglie Elena Fanchini, da cui ha avuto tre figlie. In passato, però, era un vero sciupafemmine, anche se c’è stata qualcuna che ha sempre respinto il suo corteggiamento.

Oggi viene più che naturale pensare a Teo Teocoli non solo come a un comico in grado di strappare sempre la battuta al pubblico, ma anche come un uomo dedito alla sua famiglia, costruita insieme alla moglie Elena Fanchini. I due si sono conosciuti casualmente nel 1985 in un locale di Milano, periodo in cui lui era poco più che ventenne, ma non era certamente intenzionato a “mettere la testa a posto”.

Anzi, lui in quel periodo passava da una ragazza all’altra senza pensare troppo al futuro. E’ stata proprio lei a spingerlo a cambiare vita in maniera drastica, come ama raccontare lui: “Da quando ho conosciuto lei ho smesso di fare il latin lover da strapazzo – aveva raccontato a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’ -. L’ho fatta finita con le donne, i corteggiamenti, le notti brave. Io resto convinto che Elena mi abbia stregato”.

La svolta drastica nella vita di Teo Teocoli

A distanza di più di trent’anni, Teocoli non può dirsi certamente pentito della scelta fatta. Il comico, infatti, è felicissimo al fianco di Elena, da cui ha avuto tre figlie, Anna, Chiara e Paola.

La sua tribù tutta al femminile lo rende più che soddisfatto ed è per questo che lui non ama parlare del suo passato da sciupafemmine. L’artista ha fatto un’eccezione solo recentemente arrivando a parlare di due sue ex fidanzate piuttosto famoese. Si tratta di due sorelle, ma questo non aveva intaccato il rapporto tra loro: “Con Loredana Bertè siamo stati anche un po’ fidanzati, ma anche con Mia Martini… Non contemporaneamente, eh!” – aveva raccontato a Francesca Fagnani, ospite di ‘Belve’.

Nonostante questo, c’è stato chi ha saputo resistere al fascino di Teo. E non si tratta di una donna qualunque, bensì di una delle cantanti più amate, che sta vivendo ora una seconda giovinezza artistica: Orietta Berti.

Il clamoroso rifiuto rifilato a Teo

Anche uno sciupafemmine come Teocoli si è trovato però a dover subire un due di picche inaspettato. Lui, infatti, si era invaghito di Orietta Berti, al punto tale da farsi espressamente avanti con lei.

Tutto risale al periodo in cui entrambi erano giovanissimi, ma lei ha sempre rifiutato. E’ stato lui stesso a rivelare questo “segreto” a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’: “Orietta Berti era molto carina, molto simpatica, educata e io la invitavo fuori…Ho provato a chiederle di uscire tante volte, ma non ci sono mai riuscito. Lei aveva i capelli da maschietto e…non so se si può dire: due seni belli rotondi”.

La cantante ha usato sempre la stessa scusa per motivare il suo diniego: “Lei mi diceva che alle 18 andava a dormire in convento ed ho scoperto che era vero. Lei dormiva e mangiava lì poi la mattina andava negli studi di registrazione a lavorare. Come artista era molto brava e ha una bellissima voce. Non ci siamo neanche parlati, zero proprio. Tra noi non c’è stato nemmeno un bacio”.

Da allora il tempo è passato e nessuno dei due rimpiange certamente per la mancata love story (entrambi sono felicissimi con i rispettivi partner), ma questo conferma come a volte anche i più affascinanti non riescano a fare centro.