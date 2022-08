Aurora Ramazzotti in dolce attesa? Arriva il commento dell’amico Tommaso Zorzi: la verità

La notizia impazza sui social: Aurora Ramazzotti è incinta? Adesso arriva il commento di Tommaso Zorzi.

Una notizia che ha infiammato i social: Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cenza sarebbero in dolce attesa. Dunque, la conduttrice Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti presto potrebbero diventare nonni.

Al momento, Aurora Ramazzotti non ha ancora commentato la notizia, anche se persone vicinissime a lei hanno messo in dubbio l’indiscrezione, come Tommaso Zorzi.

Le parole di Tommaso Zorzi

Come detto, a dare la notizia sono stati diversi media che hanno ripreso la notizia pubblicata in esclusiva su Chi, e che sarà approfondita nell’uscita settimanale domani. Si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini: “In esclusiva su Chi una lieta notizia: Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Proprio Chi, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio”.

La notizia è stata pubblicato anche dal popolare account Trash Italiano ma, in questo frangente, è arrivato il commento di Tommaso Zorzi, conduttore, influencer, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e grande amico di Aurora Ramazzotti. Ha scritto Zorzi: “A me non risulta”. Dunque, qual è la verità? Lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni.