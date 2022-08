Ballando con le Stelle, svelato il cast ufficiale e data di inizio: tutti i nomi

Annunciato il cast ufficiale e la data di inizio della prossima edizione di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Ecco chi ci sarà.

In casa Rai è tutto pronto per la nuova edizione del programma cult di Viale Mazzini, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Tutti i tasselli sono ormai completati, dai giudici al cast di ballerini sino ai vip concorrenti.

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati da FQ Magazine i primi 13 nomi ma, qualche ora fa, sono stati aggiunti altri 4 che andranno a completare il cast di questa edizione da Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco chi sono.

Cosa cambia per la giuria

Iniziamo col dire che la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda sabato 8 ottobre in prima serata su Rai Uno. Confermata in blocco la giuria delle ultime edizioni, con Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Nella giuria popolare, invece, confermata Rossella Erra, quest’anno affiancata dagli ex ballerini del programma Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Cambio invece per la giuria speciale: confermato Alberto Matano, mentre dice addio alla trasmissione Roberta Bruzzone. La nota criminologa sarà sostituita, in ogni puntata, da un vip diverso.

Il cast

Arriviamo dunque ai nomi del cast di questa edizione: confermati i nomi di Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Paola Barale, Luisella Costamagna e Ema Stokholma. Non ci sarà Nino D’Angelo, come invece suggerivano i rumors delle scorse settimane, mentre è confermato Enrico Montesano.

E poi ancora: Marta Flavi, Alex Di Giorgio, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Dario Cassini, Alessandro Egger e Lorenzo Biagiarelli.