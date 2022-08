Gino Paoli, avete mai visto il suo batterista? È molto più famoso di lui | La verità dopo anni

In quanti conoscono il batterista di Gino Paoli, uno dei più grandi esponenti della musica leggera italiana? Dopo tanti anni la verità è finalmente venuta a galla.

Gino Paoli è uno dei più grandi esponenti della musica leggera italiana. Celebre per brani come “Il cielo in una stanza”, “Sapore di sale”, “Senza fine”, “La gatta” e “Una lunga storia d’amore”, che hanno lasciato il segno nel panorama musicale del paese.

Nato a Monfalcone nel 1934, la passione per la musica lo ha portato da ragazzo ad unirsi ad un gruppo di amici passati alla storia come la “scuola genovese”: Fabrizio De André, Luigi Tenco, Umberto Bindi e altri giovani artisti, destinati a diventare delle vere leggende.

Paoli ha iniziato a incidere i suoi primi 45 giri alla fine degli anni sessanta. Presto si è affermato come cantautore, riscuotendo un notevole successo a partire dalla fine degli ottanta con il singolo “Una lunga storia d’amore”, al quale ha fatto seguito l’album “Matto come un gatto”, contenente il brano “Quattro amici”.

Un punto di riferimento nel panorama musicale italiano

Nel corso della sua carriera, Gino Paoli si è dedicato anche alla scrittura di molte canzoni, interpretate da cantanti del calibro di Mina, Ornella Vanoni, Marco Masini, Claudio Villa e tanti altri. Inoltre, ha lanciato artisti come Lucio Dalla e Fabrizio De André.

È diventato un punto di riferimento per tantissimi artisti. Oltre alla musica, si è sempre contraddistinto per la sua grande personalità, in grado di colpire sia il pubblico che i colleghi.

Negli anni ha vissuto un incredibile successo, al quale si sono alternati dei periodi bui (è noto il suo tentato suicidio nel 1963) che, però, è riuscito a superare. Oggi, all’età di 87 anni, non sembra affatto intenzionato a fermarsi e mettere da parte la sua incredibile carriera.

Chi è il batterista di Gino Paoli

A distanza di tanti anni l’artista ha deciso di rivelare un segreto ai fan. Dopo tanto tempo la verità è finalmente venuta a galla: in passato Gino Paoli ha avuto un batterista “d’eccezione”, che nessuno si sarebbe mai immaginato.

Il suo batterista, col passare degli anni, è diventato un volto noto del cinema e della televisione. Conosciuto anche con il soprannome “Cipollino”, celebre per le numerose commedie in coppia con Christian De Sica: si tratta di Massimo Boldi.

Il comico, infatti, ha sempre avuto una grande passione per la musica e da ragazzo ha avuto una florida carriera da batterista. Oltre ad aver lavorato con Gino Paoli, Boldi ha avuto occasione di suonare insieme ad Al Bano e al collega Christian De Sica che, da parte sua, ha avuto un passato da cantante.