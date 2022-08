I cantanti più famosi al mondo che non hanno potuto contare sulla loro bellezza | Ecco chi sono

Sono diversi i personaggi famosi, soprattutto cantanti, che non hanno potuto puntare sul loro aspetto fisico. Grazie al loro talento hanno raggiunto, però, un successo incredibile diventando vere e proprie icone nel mondo.

Sempre più spesso, nel mondo dello spettacolo, l’ aspetto fisico è fondamentale tanto da avere un gran peso nel raggiungimento del successo. Questo modo di pensare arriva soprattutto dagli Usa dove ci sono dei canoni convenzionali di bellezza che vengono e devono essere rispettati per toccare la vetta del successo.

Quasi sempre i personaggi vengono costruiti addirittura partendo proprio dall’ aspetto fisico che viene curato nei dettagli, dai capelli, al trucco, all’outfit e al modo di parlare ed approcciare con la gente. Spesso e volentieri i personaggi si sottopongono alla chirurgia estetica pur di avvicinarsi sempre di più a quei famosi canoni imposti.

Tutto questo è ben chiaro e lo si evince da tanti personaggi che sono molto più belli che bravi! Il loro aspetto fisico spicca, mentre le loro doti canore, per esempio, sono appena sufficienti o scarse. Basti pensare ad alcuni leader di band che spopolano fra le giovanissime per il loro aspetto fisico, mentre, le loro doti canore non vengono minimamente prese in considerazione dai fan.

A volte però, capita, che questi meccanismi vengono completamente ribaltati se abbiamo di fronte un vero talento. Personaggi di questo genere, sono talmente capaci e talentuosi che non importa nulla a nessuno del loro aspetto o meglio passa sicuramente in secondo piano. Proviamo a prendere in considerazione alcuni personaggi molto famosi che sicuramente non sono così belli e avvenenti.

Chi sono questi personaggi considerati “convenzionalmente” non belli?

Una delle cantanti che nel mondo è divenuta un’ icona occupando tutti i primi posti delle classifiche mondiali è l’ incredibile Amy Winehouse. Questa fantastica cantante che purtroppo non è più fra noi, aveva delle incredibili doti ed una voce tra le più belle ed interessanti del panorama musicale mondiale. Derisa continuamente per il suo aspetto fisico, era spesso al centro del gossip trash e musicale. Il successo è arrivato per lei nel 2007 con Back to Black con relativo album (il secondo), scalando tutte le classifiche mondiali; successo che nel breve tempo, l’ ha portata a conquistare cinque Grammy Awards.

Susan Boyle, un’altra icona della musica mondiale, vero e proprio fenomeno esploso nella terza edizione di Britain’s Got Talent dove si classifica seconda. Il suo disco “I Dreamed A Dream”, è divenuto l’album di esordio che ha venduto più velocemente nella storia della musica e quello acquistato più velocemente nel Regno Unito. Ha riscosso talmente tanto successo sui social grazie alla sua simpatia che, proprio a nessuno è mai importato del suo aspetto fisico, divenendo così un’ icona culturale.

Adele, un’ altro esempio di artista con grande talento che non ha avuto bisogno di farsi notare per la sua bellezza perché alla prima nota che pronunciava veniva giù il delirio dei fan! Considerata una delle nuove esponenti del “Soul Bianco“, ha venduto nella sua carriera oltre 20 milioni di singoli digitali negli USA. Ha vinto 6 Grammys ed un Oscar con la sua canzone “Skyfall“.

Se parliamo di uomini i parametri della bellezza sono un po’ diversi, infatti nel giudicare un uomo si è meno rigidi, quindi che dire di Lil Wayne, sicuramente la bellezza non è stata il suo forte ma ha venduto milioni di dischi e collaborato con miriadi di artisti, fondato la “Young Money“, e scoperto tanti talenti divenendo cos’ il “Re del Rap“.

L’ultimo personaggio, ma non meno importante nel panorama musicale che prendiamo come esempio, per dimostrare che la bellezza non è tutto per arrivare al successo, è Rick Ross. Attualmente è uno dei Rapper più apprezzati e famosi negli Stati Uniti. diversi suoi Album, hanno avuto la certificazione Gold e debuttato in Top 5 nella Billboard. E’ fondatore dell’ etichetta discografica “Maybach Music Group“, partner di Warner.