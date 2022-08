Il Governo sta organizzando un nuovo lockdown | Il motivo della scelta è incredibile

Negli scorsi mesi si è finalmente chiuso lo stato d’emergenza iniziato con la diffusione della pandemia di Covid-19. Ora, però, il Governo sta pensando a un nuovo lockdown: il motivo è ancora più incredibile.

Nel 2020 ha avuto inizio lo stato d’emergenza per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19. Per la prima volta ci siamo ritrovati ad avere a che fare con il lockdown e l’impossibilità di uscire dalle nostre abitazioni.

Ora le limitazioni legate allo stato d’emergenza sembrano solamente un brutto ricordo. La zona gialla, arancione e rossa, i locali chiusi, le file al supermercato. Presto, però, potremmo essere costretti ad affrontare un nuovo lockdown.

Il paese, infatti, sta vivendo una nuova “emergenza nazionale”. Queste sono state le parole di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. L’emergenza è dovuta all’aumento vertiginoso del prezzo del gas, che rischia di alzarsi ulteriormente peggiorando una situazione già critica.

Gas, il prezzo in continuo aumento

Secondo le previsioni, i prezzi delle bollette arriveranno addirittura a raddoppiare a ottobre. Per questo motivo, Bonomi si è rivolto al mondo della politica nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

In base a quanto affermato dal presidente di Confindustria, quello che ha colpito il paese è un “terremoto economico”. Una reazione da parte del Governo, a questo punto, diventa sempre più necessaria.

È dallo scorso gennaio che il prezzo del gas ha iniziato ad aumentare, in risposta alle prime riaperture dopo la pandemia di Covid-19. La situazione è drasticamente peggiorata con l’inizio della guerra in Ucraina: la Russia sta usando le sue riserve di gas come strumento di pressione contro alle sanzioni dei paesi europei.

Una delle più grandi preoccupazioni, al momento, è il blocco totale delle forniture di gas. La multinazionale Gazprom sta già procedendo con delle riduzioni e nelle prossime settimane è prevista la chiusura del gasdotto Nord Stream 1 per presunta manutenzione. La sua riapertura è un punto di domanda.

Lockdown energetico: cosa dobbiamo aspettarci?

Cosa potrebbe accadere con un nuovo lockdown? Innanzitutto, in questo caso si tratterebbe di un lockdown energetico. Il Governo si sta concentrando sul piano di risparmio energetico, con un taglio dei consumi che secondo le previsioni europee dovrebbe essere del 7%, a partire da questo momento fino alla fine di marzo 2023.

Se la situazione dovesse peggiorare nei prossimi mesi, si dovrà procedere con un coprifuoco: chiusure anticipate per i negozi e gli uffici e spegnimento delle luci dei lampioni e dei monumenti. Le misure potrebbero riguardare anche le scuole, con lo spegnimento delle luci e dei termosifoni quando non sono necessari.

Pure le nostre case rischiano di essere coinvolte. In quest’ultimo caso, non si tratterebbe di obblighi ma di una raccomandazione: ridurre il consumo energetico e abbassare il riscaldamento di due gradi, per esempio.