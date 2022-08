L’8 settembre c’è la possibilità per tutti di cambiare vita | Il Premio è di 100.000 euro

Dietro questa precisa data c’è la grande opportunità di cambiare vita. Partecipare è semplicissimo ed aperto a tutti. Può essere un modo per garantire una sicurezza economica e aiutare famiglie che in questo periodo critico si trovano in difficoltà.

Di cosa si tratta?

Questo concorso è nato dall’incentivare l’uso dei pagamenti elettronici quando era presente il governo Conte. Dal momento che c’è stata un’approvazione generale dell’iniziativa, si è decisi a voler continuare anche negli anni successivi.

La lotteria degli scontrini è assolutamente gratuita in quanto il concorso è collegata ai normali acquisti cashless o senza contanti. Può partecipare chiunque è residenti in Italia ed è maggiorenne

Partecipare alla lotteria è facile: se sei maggiorenne e residente in Italia, procurati in questo sito – nella sezione Partecipa ora – il codice lotteria e mostralo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless.

Il valore di chi vincerà il biglietto vincente di questa imminente estrazione è di ben 100.000 euro, e saranno dieci i vincitori che potranno vincere questa somma molto importante.

Per partecipare occorre stampare o conservare il codice lotteria. Dopo essersi registrati sul portale della lotteria degli scontrini, ogni acquisto effettuato farà guadagnare i biglietti della lotteria degli scontrini con cui si dovrà partecipare all’estrazione. Il valore dei biglietti si rifà direttamente all’importo dello scontrino. Se ad esempio avrete speso 40 euro in un negozio, si avranno da giocare 40 biglietti virtuali.

Le estrazioni quindi saranno molte, ma saranno molte le possibilità di vittoria. I biglietti vincenti da 100.000 euro infatti si rifanno solo alle estrazioni mensili. Sono presenti anche le estrazioni settimanali con possibilità di vittoria per 15 partecipanti, da 25.000 euro l’uno. L’estrazione annuale invece è un premio per un solo vincitore da ben 5 milioni di euro.

Dunque l‘8 settembre sarà possibile partecipare per i biglietti vincenti da 100.000 euro. Ma è possibile affrettarsi anche per il 3 settembre per i biglietti vincenti dal valore di 25.000 euro.

Step per partecipare

Digita il codice fiscale nella sezione Memorizza il codice Lotteria Mostralo all’esercente al momento dell’acquisto