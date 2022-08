Lorenzo Insigne, la rivelazione è inaspettata | I tifosi del Napoli sognano

L’ex calciatore del Napoli Lorenzo Insigne ha fatto una rivelazione inaspettata che ha fatto nuovamente sognare i tifosi partenopei.

Lorenzo Insigne è stato uno degli italiani che nel corso di questa estate ha deciso di emigrare in Canada per giocare nella Major League Soccer affrontando così una nuova avventura. Insieme a lui al Toronto ci sono anche Bernardeschi e Criscito, mentre ai Los Angeles FC è finito Giorgio Chiellini.

Una colonia italiana importantissima quella presente ora nel campionato americano che già ha portato i suoi frutti. Tre i gol di Insigne, quattro quelli di Berna e uno segnato dall’ex capitano del Genoa.

Il talento napoletano ha detto addio al maglia del Napoli tra le lacrime, con i tifosi che gli riservato un commovente saluto al sua ultima partita allo stadio Maradona. Alla scadenza del suo contratto, poi, dopo una vita passata a tirare calci a un pallone all’ombra del Vesuvio, il talento italiano è volato in Canada.

Ben 434 le presenze di Insigne con il Napoli condite da 122 gol e 95 assist, ma non solo. Con il club della sua città, il calciatore ha anche messo in bacheca diversi trofei: ovvero due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. L’estate scorsa, poi, il grandissimo successo all’Europeo con l’Italia di Roberto Mancini.

Volando in Canada, Insigne non è andato ad affrontare solamente un campionato diverso ma si è anche ritrovato in una nuova realtà a livello di culturale e di tradizione del posto. E proprio su queste, ha fatto una rivelazione che ha sorpreso al contempo sia i napoletani che gli americani.

Lorenzo Insigne, la rivelazione sulla pizza che sorprende i fan

Da napoletano vero, Insigne è molto legato alle tradizioni del suo popolo e della sua città. Tra questa c’è la pizza, alimento tipico intoccabile per il calciatore partenopeo.

Ospite a Telelatino, una rete televisiva canadese che trasmette in italiano, inglese e spagnolo per chi è originario dell’America latina dell’Europa meridionale, il calciatore italiano è stato intervistato in un clima ironico e sereno e gli è stata fatta una domanda sulla pizza con l’ananas.

La risposta di Insigne è stata immediata, che fulminato gli americani e allo stesso tempo reso orgogliosi i fan napoletani: “Non offendetevi, ma mai! Io sono napoletano, mi piace la pizza classica”.

Tra le risate generali in studio, il neo calciatore del Toronto ha anche rivelato un altro suo vizio “di paese” ovvero quello per il caffè zuccherato. Gli americani non si saranno offesi, ma magari col passare del tempo Insigne si ritroverà ad apprezzare anche la pizza con l’ananas…