Maneskin, Ethan è tutto nudo: nessuno poteva immaginare che avrebbe osato così tanto | La foto è sconvolgente

Hanno avuto il merito di riportare il rock al centro del palco. E, come tutte le rockstar, anche loro hanno i loro eccessi.

Dopo il successo al Festival di Sanremo, dopo quello all’Eurovision, dopo il tour in giro per il mondo, l’apertura del concerto dei Rolling Stones e la foto con il grande Mick Jagger, per i Maneskin il successo è straordinario. Ma mai ci saremmo aspettati che uno dei componenti della band potesse osare così tanto. Stiamo parlando del batterista Ethan Torchio. Guardate voi stessi come si è fatto vedere!

Il successo dei Maneskin

Il 2021 è stato certamente il loro anno. Nel giro di pochi mesi, infatti, i Maneskin hanno ottenuto dei risultati che pochi artisti italiani possono vantare nel mondo della musica. Tale successo ha, ovviamente, portato alla ribalta il frontman della band, Damiano.

Hanno avuto il merito di riportare il rock al centro del palco. Gruppo formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Un primo assaggio di notorietà arriva nel 2017, quando arrivano secondi nel talent “X Factor”.

Ma è il 2021 l’anno che non dimenticheranno mai. E’ stato pubblicato il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, contenente il brano “Zitti e buoni”, che ha permesso alla formazione di trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il successo all’Eurovision ha garantito ai Måneskin di affermarsi sulla scena mondiale, entrando in svariate classifiche.

Successivamente hanno anche aperto il concerto dei Rolling Stones. Un onore riservato a pochissime band, che dà il senso di quanto siano riusciti a costruire i Maneskin in questi mesi.

Ethan e la foto choc

Ma il successo non finisce qui, dato che Il 17 giugno scorso è uscito la loro cover di “If I Can Dream” di Elvis Presley, contenuta nella colonna sonora del film Elvis diretto da Baz Luhrmann. Uno dei successi cinematografici degli ultimi mesi e considerato uno dei biopic migliori di sempre.

Secondo il frontman Damiano David il “gruppo è una traduzione della musica del passato nella modernità”. Nel corso della loro carriera i Måneskin sono stati classificati come pop rock, rock alternativo, glam rock e hard rock.

E, come tutte le rockstar, non possono non avere anche loro gli eccessi tipici di questo mondo. Ecco, quindi, in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram che i Maneskin che, forse, questa volta esagerano. O, meglio, il protagonista è il batterista Ethan Torchio. Lo vediamo nudo e con le gambe accavallate e, in mano, una banana. Non c’è che dire, ormai i Maneskin hanno tutto quello che serve alle rockstar, compreso il gusto di provocare.