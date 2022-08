Oggi è un altro giorno, cambia tutto, l’annuncio di Serena Bortone: “Ritrovando…”

La giornalista e conduttrice del talk di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, ha annunciato un cambio di programmazione: ecco cosa sta accadendo.

Lei è una delle giornaliste e conduttrici più amate dal grande pubblico, al timone da diversi anni del talk di Rai Uno, Oggi è un altro giorno.

Stiamo parlando chiaramente di Serena Bortone che, in queste settimane, dopo il successo della scorsa stagione televisiva, si sta godendo le sue meritate vacanze.

Vacanze che però sono terminate prima del previsto, dal momento che, come rivelato dalla stessa Serena Bortone, c’è stato un importante cambio di programmazione per il talk di Rai Uno. Ecco cosa sta accadendo.

Quando andrà in onda Oggi è un altro giorno

Le prossime elezioni, fissate per il 25 settembre, hanno di fatti costretto le reti televisive – per non farsi trovare impreparate – ad anticipare la messa in onda di molti programmi, in particolar modo i talk. Su Rai Uno, ad esempio, anticiperanno la loro messa in onda La Vita in Diretta e, appunto, Oggi è un altro giorno. Stessa sorte anche per i programmi di casa Mediaset, come Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso.

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Serena Bortone annuncia di essere tornata negli studi di Oggi è un altro giorno. Il talk, infatti, non andrà in onda da lunedì 19 settembre, come previsto inizialmente, ma da lunedì 5 settembre, sempre dalle ore 14.00 circa. Tantissimi i like e i messaggi di in bocca al lupo per la nuova stagione televisiva e, tra questi, quelli di Alberto Matano, Carolina Rey e Sabrina Ferilli.

La nuova edizione

Non dovrebbero esserci sorprese per quanto riguarda la squadra dei cosiddetti “affetti stabili”: torneranno Romina Carrisi Jr. e Jessica Morlacchi, Memo Remigi, Emanuel Caserio, Samuel Peron e Massimo Cannoletta.

Nel corso dei mesi potrebbero aggiungersi altri vip, staremo a vedere.