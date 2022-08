Stefano Tacconi, la dedica del figlio Andrea commuove il web | Rivela le sue condizioni

Andrea Tacconi pubblica un messaggio di incoraggiamento per il padre, Stefano Tacconi. Il celebre ex portiere della Juventus, è attualmente ricoverato al presidio riabilitativo Borsalino di Alessandria dal 14 giugno.

Stefano Tacconi sembra che si stia riprendendo, e il costante aggiornamento sulla sua salute ce la fornisce direttamente suo figlio Andrea.

Tacconi Senior era stato vittima di un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Ciò successe ad Asti l’anno scorso, nel bel mezzo di un evento benefico durante il mese di aprile. Si può immaginare come il figlio sia stato vicino molto al padre e com’è stato molto in pensiero per la sua guarigione. Anche quando si temeva il peggio, in cui Stefano Tacconi, anche dopo l’intervento, ha avuto dei peggioramenti e così successivamente rioperato, il figlio insieme alle tante persone che gli vogliono bene, hanno creduto nella forza dell’ex campione della Juventus.

Zoom su Andrea Tacconi

Andrea Tacconi è il figlio di Stefano Tacconi e Lucia Speranza. Andrea Tacconi al contrario del padre sceglie il mondo dello spettacolo come carriera lavorativa, ma per lui è sempre una passione. Nato il 28 luglio del ’95, sotto il segno del Leone, Andrea nasce a Torino intraprendendo inizialmente la carriera da modello. Il carisma di Andrea è un dato di fatto, tant’è che lo si è testimoniato nella trasmissione di Temptation Island Vip.

Vita privata

Di fiamme -oltre a chi ha ammaliato in tv- dell’affascinante modello si sa qualcosa. Nel 2017 ha avuto una fidanzata, ma si può scorgere anche un’altra immagine con una ragazza mora su Instagram. Insomma, per il figlio di Stefano Tacconi non è difficile colpire il cuore alle giovani donne.

Di relazioni davvero importanti però, sembra che c’è stata nel suo cuore solo Joelle Fargion. Questa relazione è durata dopo il reality dell’isola dei cuori spezzati. Joelle Fargion è una social media manager, nonché attualmente la fidanzata di Andrea Tacconi.

Il ricovero del padre

“Una forza della natura” è proprio come lo definisce il figlio Andrea, su una delle sue storie recenti su Instagram, proseguendo: “Sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo”.

Questa è la dedica del figlio Andrea sul suo profilo social: Tornerai più forte e più in forma di prima, ne sono certo ❤️

Adesso, come ci dice Tacconi Junior, Stefano lentamente muove arti e occhi, il che lo rendono davvero felice, portandogli una grande speranza per l’imminente fine della sua guarigione. Il padre, ancora in coma farmacologico, sta lentamente riprendendo le sue forze da campione qual è. Non resta che credere ancora di più sulla sua forza, e il figlio sa esattamente come inculcargli il suo amore.