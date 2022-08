Alberto Matano e la nuova edizione de La Vita in Diretta: “Cambiato tutto”

Il giornalista e conduttore Alberto Matano ha parlato della nuova edizione del talk di Rai Uno, La Vita in Diretta.

Alberto Matano è uno dei giornalisti e conduttori più amati dal grande pubblico e, dalla prossima settimana, tornerà per la quarta volta consecutiva al timone del talk di Rai Uno, La Vita in Diretta.

Inoltre, come annunciato in questi giorni, Alberto Matano è stato confermato nella giuria speciale del programma di Milly Carlucci – in onda dal prossimo ottobre su Rai Uno in prima serata – Ballando con le Stelle.

Le parole di Alberto Matano

Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la nuova stagione televisiva 2022/2023, Alberto Matano ha parlato – come riporta Davide Maggio – della nuova edizione del talk La Vita in Diretta. Anche il prossimo anno, il conduttore si dovrà scontrare con Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio Cinque. Ha spiegato Matano: “Nel tempo abbiamo cambiato tutto, quest’estate la gente mi ha dimostrato grande affetto, il patto si rinnova”.

E ancora: “E’ il mio quarto anno a La Vita in Diretta e partiamo con una grande responsabilità e l’amore del pubblico”. L’inizio del talk è stato anticipato a lunedì 5 settembre: le elezioni del 25 settembre hanno di fatti stravolto la programmazione televisiva.