Andrea Delogu, baciata dal sole: la presentatrice fa impazzire tutti sul web con gli scatti “hot” in intimo

Andrea Delogu, la bella conduttrice televisiva senza freni sui social media. Fa impazzire tutti sul web con una serie di scatti veramente molto sensuali. Impossibile perdersela questa volta.

Andrea Delogu; conduttrice televisiva e radiofonica, scrittrice e attrice di grande successo nata a Cesena il 23 maggio 1982. Lei che ha una vita privata molto riservata, che in passato è stata caratterizzata dalla relazione con Francesco Montanari, con il quale si è sposata nel 2016 e – purtroppo – separata nel 2021. Da qualche mese a questa parte, è legata al giovane modello Luigi Bruno, di soli 23 anni.

Andrea Delogu, una carriera lunga e soddisfacente: la biografia

Arriviamo adesso alla carriera di Andrea Delogu, iniziata ben vent’anni fa come ballerina di Mai dire domenica. nel 2004 fa parte del cast di Campioni, il sogno. Conduce poi Vetrina e Top of VJ. Dal 2004 al 2007 presenta A casa di Andrea.

Nel 2003 fonda il duo musicale noto anche negli Stati Uniti, Cinema2. E’ divenuta presto molto famosa sui social media per aver condotto per quattro anni di seguito la cerimonia finale dei premi della rete, i MIA.

Proprio in questo modo, si fa conoscere dai tanti utenti di internet. Nel 2015 presenta Il processo del lunedì e nello stesso anno è fra i giurati di Sanremo Giovani. L’anno dopo conduce su Rai Radio 2 il Festival di sanremo.

Nel 2017 conduce l’Eurovision Song Contest, e in seguito presenta la 72° edizione dei Nastri d’argento. Nel 2020 è stata una delle host del DC Fandome, fiera virtuale legata ai personaggi della DC Comics.

Quest’estate ha condotto in prima serata su Rai 2 il Tim Summer Hits insieme a Stefano De Martino. Una carriera, la sua, fin qui filata davvero liscia grazie a professionalità e talento che da sempre la contraddistinguono. E diciamolo, anche ad una bellezza che non smette mai (giustamente) di mostrare.

Andrea Delogu, scatti sensuali su Instagram: “Baciata dal sole”

Andrea Delogu. Ne abbiamo parlato, ripercorrando vita privata e carriera di una professionista esemplare, protagonista di una lunga storia professionale davvero invidiabile e iniziata nel 2002.

E’ anche una splendida donna, come per l’ennesima volta ci ha tenuto a dimostrare sul proprio profilo Instagram. Vediamo alcuni scatti che la ritraggono in primo piano, con il sole a fare da sfondo al suo viso e ai suoi rossissimi capelli.

Si dice che il sole bacia i belli; in questo caso, beh, possiamo dire che abbia fatto proprio così con la Delogu. Che, come al solito, ha creato non poche interazioni su Instagram: il che non sorprende minimamente.