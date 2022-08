Antonella Mosetti, il suo lato b fa il boom di like | In primo piano infiamma il web

Il lato b di Antonella Mosetti è stato messo in bella mostra da lei stessa. I commenti fanno capire quanto sia stato apprezzato.

Una carriera che l’ha vista protagonista in tv è servita per dare sfogo a tutto lo splendore che la donna può mostrare. Quello sul web, poi, si tratta di un passaggio naturale dalla notorietà anni ’90, fino al modo di fare spettacolo negli anni degli smartphone. Lei ha saputo cavalcare l’onda della notorietà nel migliore dei modi, anche passando da meteora a stella acclamata tramite un reality show.

Stiamo parlando di Antonella Mosetti, showgirl discussa, da una parte, e tanto amata, dall’altra. Vederla a 360 gradi fa comprendere il perché di tanti commenti sul suo modo di farsi notare, ma lei sembra sempre tirare dritta per la sua strada, rincorsa da migliaia di follower che non vedono l’ora di notare ciò che ogni giorno riesce a mettere in campo.

La carriera di Antonella Mosetti

I suoi primi passi in tv li ha fatti con il famoso spettacolo trash di Mediaset Non è la Rai, per poi farsi notare dai produttori nostrani, che tanto l’hanno contattata. In effetti, di lì in poi, si è mostrata in diversi spettacoli televisivi, come ballerina e showgirl, oltre che in vari film, come attrice. Di recente, è molto nota nel mondo di Instagram, dove ha un seguito invidiabile e dove sembra porre particolare attenzione per curare la propria immagine.

Il lato b di Antonella Mosetti tanto amato sul web

Ogni giorno la donna, che è una delle reginette dei social network, mette in evidenza gran parte di ciò che mamma natura le ha donato. Non solo, anche i ritocchi di chirurgia estetica sono ben visibili, fra le tante dichiarazioni contrastanti su chi li apprezza e chi meno. Comunque sia, la sua notorietà sembra essere sempre in voga su Instagram, tranne nel periodo in cui il suo profilo era scomparso dai radar, con sua grande indignazione.

Questa volta, ha deciso di mostrare un lato di sé ben preciso: quello b. La Mosetti si è mostrata poggiata ad un muretto e girata verso la telecamera, mostrando tutto ciò che si poteva della parte dietro del suo fisico. Il calzoncino jeans la copre con delicatezza, ma le curve si possono ben notare.Gli oltre 2.500 like fanno comprendere quanto l’immagine sia stata apprezzata dai suoi follower, per non parlare dei commenti rilasciati da essi.