Claudia Ruggeri: “Calma piatta…” | La showgirl infiamma i social con il costume leopardato

La seguitissima Miss Claudia di “Avanti un altro” infiamma i social network con i suoi scatti in costume. Questa volta, però, i followers le hanno dovuto dare torto.

La splendida Claudia Ruggeri è diventata celebre nei panni di Miss Claudia nello show “Avanti un altro”. Nata a Roma nel 1983, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella e ballerina, per poi debuttare in televisione nella trasmissione “Chiambretti C’è” e al cinema con una piccola parte nel film “L’amore è bello finché dura”.

Nel 2004 è entrata nel cast di “Domenica In”. All’epoca il programma era condotto da Paolo Bonolis, con il quale ha iniziato a collaborare. Dietro le quinte, inoltre, ha trovato l’amore con Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli e cognato di Bonolis.

Marco e Claudia si sono conosciuti subito dopo che la showgirl è stata lasciata dal suo ex fidanzato, troppo geloso, ed è scoppiata in lacrime nel backstage. Marco si è avvicinato a lei, cercando di consolarla, e tra i due è scoppiata la scintilla.

La consacrazione con “Avanti un altro”

Dopo “Domenica In”, Claudia ha partecipato a “Ciao Darwin” in qualità di ballerina. Ha fatto ritorno nella trasmissione nel 2019, questa volta come capitana della squadra umani durante la puntata “Umani vs Mutanti”.

Per la showgirl la consacrazione è arrivata con “Avanti un altro”, dove è diventata la protagonista del “minimondo” dello show. Claudia è riuscita a stregare il pubblico grazie al suo fascino e la sua solarità, affermandosi come uno dei personaggi preferiti. Prima nel ruolo della poliziotta, poi in quello della supplente e infine come Miss Claudia.

Nonostante la sua popolarità tra gli spettatori, la showgirl è finita spesso al centro di aspre polemiche. È stata accusata di aver sfruttato la parentela acquisita con Paolo Bonolis per sfondare nel mondo dello spettacolo. Claudia, da parte sua, ha dimostrato di essersi meritata la sua notorietà avendo fatto molta gavetta prima di conoscere la famiglia di Bonolis.

Lo scatto in costume

Oggi Claudia è una delle showgirl più seguite sui social e, in particolare, su Instagram dove posta sempre scatti mozzafiato. Nella foto che vi proponiamo, Miss Claudia indossa un costume con fantasia leopardata: la meravigliosa showgirl, al mare, ha voluto sfoggiare tutta la sua sensulità.

“Calma piatta” ha commentato nella didascalia. I followers hanno apprezzato molto lo scatto, anche se hanno dovuto dare torto alla Miss. “Non direi proprio…”, “Piatta non direi” hanno risposto alcuni fan, ironizzando sul fisico avvenente della showgirl.