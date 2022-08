Lady Facchinetti esausta | Questa volta al marito gliela fa pagare cara

Questa volta è troppo: Wilma Faissol ha deciso di farla pagare cara al marito, Francesco Facchinetti, vendicandosi alla grande.

Nata a Rio de Janeiro nel 1982, Wilma Faissol è un fashion blogger seguitissima sui social network, nota anche per essere la moglie di Francesco Facchinetti. Durante la sua giovinezza è cresciuta in Svizzera, dove si è laureata diventando una dentista, per poi specializzarsi in chirurgia facciale.

L’incontro con Francesco Facchinetti è avvenuto per puro caso. I due erano in vacanza a Marrakech, quando si sono “scontrati”: lo showman ha spiegato che Wilma gli è inciampata addosso.

Il matrimonio con Francesco Facchinetti

Nel 2014 Wilma e Francesco convolati a nozze. Il matrimonio è stato celebrato la prima volta in segreto, successivamente la coppia ha festeggiato in grande stile con le persone più care. Wilma si è trasferita definitivamente in Italia, dove vive insieme al marito e ai due figli, Leone e Lavinia.

La fashion blogger, in passato, ha avuto una relazione dalla quale è nata Charlotte, soprannominata Lolli. La ragazza si divide tra il Brasile (dove abita insieme all’ex marito di Wilma) e l’Italia. La loro famiglia unita comprende anche Mia, figlia di Francesco e Alessia Marcuzzi: sono tutti uniti da uno splendido legame.

Prima di trasferirsi in Italia, Wilma ha lavorato a New York presso l’ufficio di comunicazione della stilista Vera Wang. Per molto tempo ha sognato di diventare una giornalista di moda. Oggi è riuscita a realizzarlo in parte: sui social network si è affermata come fashion blogger, con un grandissimo seguito.

Oltre alla moda, è un’appassionata di cucina e su Instagram condivide spesso le sanissime ricette che preparare per la famiglia. Ha anche dato vita alla rubrica “Monsterchef” in cui mostra i suoi errori in cucina.

La vendetta di lady Facchinetti

Recentemente, lady Facchinetti – come si fa chiamare sui social network – ha deciso di vendicarsi del marito “impossibile”, facendogliela pagare cara. Chissà se questa volta Francesco imparerà la lezione.

Stanca di dover raccogliere sempre i vestiti che il marito semina in giro per casa, Wilma ha preso i calzini sporchi lasciati per terra da Francesco… e li ha strofinati sul suo spazzolino da denti.

La fashion blogger ha filmato tutto per poi condividere il video, ovviamente ironico, su Instagram commentando: “Seguitemi per altri consigli”. Il post è piaciuto molto alle sue followers: “Wilma come spirito guida”, “Severa ma giusta”, “Questa non mi era venuta in mente!! Da fare subito” sono alcuni dei loro commenti.

View this post on Instagram A post shared by Wilma Faissol (@ladyfacchinetti)

Anche Francesco si è espresso, con un disperato “NOOOO”. Purtroppo, il conduttore è arrivato troppo tardi.