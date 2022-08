Laura Torrisi esce allo scoperto: beccata con il suo nuovo amore | Non c’è ombra di dubbio

Laura Torrisi, dopo essere uscita dal Grande Fratello nel 2006, intraprende una fantastica carriera da attrice. Non è famosa solo per questo, però, anche per la sua relazione con il regista Leonardo Pieraccioni. Finita da tempo, ora guarda avanti.

La formidabile carriera dell’ex-gieffina

Laura Torrisi è originaria della Sicilia. Da giovane, nel 1998 partecipa all’edizione di Miss Italia, arrivando fra le finaliste del programma. In questo primo periodo di notorietà, compare anche nel film “Il signor Quindicipalle”, recitando per una piccola comparsa. Dopodiché è la volta del film “Lucignolo” con la regia di Massimo Ceccherini.

Nel 2006 partecipa al reality show condotto da Alessia Marcuzzi, ed è qui che sarà molto apprezzata dal pubblico. Purtroppo verrà in seguito eliminata in semifinale. Dopo il reality molto seguito dal pubblico a casa, continua la sua carriera da attrice, recitando in “Una moglie bellissima”, film del famoso regista Leonardo Pieraccioni. Qui inizierà una delle sue storie d’amore più importanti -e anche più seguite dai tabloid e dai media- con il regista.

Nel 2009 reciterà nella fiction televisiva su Canale 5 “L’onore e il Rispetto”. Sempre nello stesso anno parteciperà alla Mostra cinematografica di Venezia, accompagnata dal protagonista della fiction L’onore e il Rispetto, l’affascinante attore Gabriel Garko.

L’anno a venire, nel 2010 recita per il film “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile”, diretto da Ugo Fabrizio Giordani.

Nel 2012 continuerà a recitare per le riprese della nuova stagione de “L’onore e il rispetto”, insieme sempre a Gabriel Garko e ad Eric Roberts.

Nel 2015 sarà l’ultima volta invece ad interpretare Carmela di Venanzio in “L’onore e il rispetto – Parte quarta”.

Nello stesso anno in autunno, esordirà come co-conduttrice nel programma Mistero Adventure. Nel 2017 è una delle protagoniste della quarta stagione di “Le tre rose di Eva”, un’altra fiction davvero molto popolare. Prende parte anche alle riprese di “Sacrificio d’amore”, con un ruolo meno importante. Dal 2018 è protagonista della seconda stagione di Furore.

La relazione con Pieraccioni

Laura Torrisi ha avuto una figlia con il regista, di nome Martina. I due hanno avuto una storia d’amore durata sette anni, dal 2007 al 2014. Non è stato facile per i due affrontare la separazione, ma grazie all’amore per la figlia, sono riusciti ad andare avanti.

L’attrice beccata in nuova compagnia

L’attrice uscita dalla turbolente separazione con Leonardo Pieraccioni si rimette in pista. La foto pubblicata sui social non lascia dubbi. Il suo ora è “un mondo pieno d’amore”.

Era tutto ironico ma non troppo. Non si tratta di una nuova fiamma ma dell’amore che prova e riceve dei suoi cagnolini. Sembra appagata e felice come non mai.