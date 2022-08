Rolex attenzione a quello che hai al polso, se lo hai comprato così rischi una multa di 7 mila euro

I rolex sono un lusso per pochi. Il marchio per eccellenza, però, potrebbe costarti molto caro in questo caso. Sembra assurdo ma è tutto vero.

A quanto pare molte persone amano i rolex, desiderando possederne almeno uno. Occorre sottolineare, però, che si tratta di orologi molto costosi. Non tutti possono permetterseli, complice anche la crisi economica che costringe molte famiglie a rinunciare ai beni voluttuari, pur di far quadrare i conti.

I furbetti, che vendono merce contraffatta, sono ben consapevoli di questa situazione, e proprio per questo motivo hanno deciso di puntare su questa tipologia di orologi. In questo modo sono certi di poter attirare l’interesse di quante più persone possibili.

In molti ci sono cascati, acquistando rolex falsi su un sito ad un prezzo conveniente, ignorando di essere stati truffati. Oltre al danno anche la beffa, dato che ora saranno costretti a pagare una multa anche piuttosto cara per aver comprato merce contraffatta.

Vendeva merce falsa online, scoperto dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Faenza aveva denunciato, già nell’estate del 2021, un soggetto che vendeva, tramite un canale di un social network, orologi rolex a prezzi stracciati provenienti dalla Cina. In quell’occasione la Guardia di Finanza aveva sequestrato ben 220 orologi e 1300 pezzi, tra cui confezioni e certificati di garanzia non autentici.

Il truffatore, un 53enne faentino, condivideva sulla vetrina virtuale foto e video dei prodotti falsificati, mostrandoli come un affare a cui non si poteva rinunciare dato il prezzo super scontato.

La pagina social del ciarlatano contava quasi mille iscritti. Difatti i profitti illeciti derivati dall’attività di quest’uomo risultano molto sostanziosi. Gli inquirenti hanno verificato i conti del truffatore, rinvenendo ben 28.000 euro. La Guardia di Finanza, a questo punto, ha sottoposto tale somma alla dovuta tassazione.

Gli acquirenti dovranno pagare una sanzione

Dunque è ora che viene il bello. Terminata l’indagine da parte della Procura di Ravenna, è stato stabilito che gli acquirenti paghino un’ammenda.

Può sembrare assurdo ma è la verità, queste persone, oltre ad essere state truffate, dovranno sborsare una ingente somma di denaro. La Guardia di Finanza ha sanzionato ben 127 clienti, “colpevoli” di essersi fidate della persona sbagliata. Gli acquirenti, del resto, pensavano di poter realizzare un loro desiderio, senza dover pagare una cifra esagerata. Ironia della sorte dovranno pagare una sanzione pecuniaria che oscilla fra i 100 e i 7.000 euro.

Dunque bisogna prestare massima attenzione quando si acquista un prodotto online, proprio perché l’inganno potrebbe essere dietro l’angolo.