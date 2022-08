Simona Ventura, avete mai visto i suoi ragazzi? Sono di una bellezza infinita

Simona Ventura la conosciamo molto bene, ma avete mai visto i suoi ragazzi? Li ha mostrati lei stessa e forse non tutti li hanno mai visti. Eccoli in tutto il loro splendore sui social media.

Simona Ventura, uno dei volti più amati in assoluto dello spettacolo e della televisione italiana. Nata a Bologna l’1 aprile 1965, è nota per essere una conduttrice televisiva ed attrice di grandioso successo.

Simona Ventura, che carriera la sua: biografia della showgirl

Simona Ventura, una delle donne della televisione più conosciute ed apprezzate in assoluto. Lei che è apparsa in TV a metà anni ottana come concorrente di alcuni quiz e giochi di rilievo. Il suo debutto ufficiale risale al 1988 in qualità di valletta, per poi lavorare come giornalista sportiva in alcuni programmi di TMC nei primi anni novanta.

A metà degli stessi, passa a Mediaset. Nel 2001, avviene la svolta: si trasferisce in Rai, dove rimane stabilmente fino al 2011. In particolar modo, come volto di punta del programma Quelli che il calcio.

Un successo nazionale che la porta a condurre addirittura il Festival di Sanremo 2004. Nel 2011 passa a Sky, mentre nel 2016 fa ritorno a Mediaset come concorrente de L’isola dei famosi – che per otto edizioni aveva condotto in precedenza – e poi come conduttrice di Le cose cambiano e Temptation Island VIP. Nel 2019 torna in Rai.

Oltre a conduttrice, è stata pure giudice di X Factor, Notti sul ghiaccio e Amici. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1998 sposa Stefano Bettarini, dal quale ha avuto due figli: il primo nel ’98 e il secondo nel 2000. Nel 2004 la storia d’amore fra i due termina, con il divorzio che arriva nel 2008. Nel 2014 ha adottato una bambina.

Simona Ventura, finalmente mostra i suoi ragazzi: il post social

Simona Ventura la conosciamo bene, grazie ai tanti anni di carriera che l’hanno contraddistinta. Pure sui social media è un volto molto noto e conosciuto, così tanto da creare interazioni di non poco conto in ogni post che pubblica.

Come dimostrato di recente sul proprio profilo Instagram, grazie ad una serie di fotografie molto speciali. Il motivo? Beh, praticamente in tutte possiamo notare i suoi figli.

Non poteva mancare un messaggio pieno di affetto e amore, che testimonia il rapporto unico fra mamma Simona e i suoi figli. Un qualcosa che ogni madre sogna di avere e possiamo dire che la Ventura ci sia riuscita in pieno.