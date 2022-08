Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, pace fatta? “La conduttrice lo ha invitato…”

I conduttori di casa Rai, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini hanno messo da parte le loro divergenze? Ecco cosa sta accadendo.

Lei è una delle conduttrici e giornaliste più amate dal grande pubblico, lo scorso anno al timone del talk domenicale di Rai Uno, Da noi…a ruota libera, che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica.

Stiamo parlando chiaramente di Francesca Fialdini. Come ricorderanno i telespettatori, in passato, la conduttrice e Tiberio Timperi, hanno condotto insieme un’edizione de La Vita in Diretta e una di Unomattina in Famiglia. Ma, tra loro, non è mai nata la giusta intesa.

Anzi, si è raccontato più volte di alcuni retroscena sui due conduttori: stando i rumors, i due mal si sopporterebbero. Ma come stanno oggi le cose? Scopriamolo insieme.

L’invito di Francesca Fialdini

Nel corso della giornata di ieri si è tenuta la presentazione dei nuovi palinsesti per la stagione televisiva 2022/2023. La conduttrice Francesca Fialdini ha parlato del programma Da noi…a ruota libera, spiegando: “La cosa che ci piace sottolineare in A Ruota Libera, siamo felici di poter dire che siamo arrivati alla quarta stagione, è il poterci ascoltare, da noi non ci sono barriere ideologiche, noi cerchiamo di scardinare il giudizio degli altri e le loro aspettative”.

La prima puntata della nuova edizione del talk andrà in onda domenica 18 settembre dalle 17.20 circa su Rai Uno. Stando a quanto scritto da Davide Maggio, Francesca Fialdini avrebbe invitato Tiberio Timperi come ospite nel programma Da noi…a ruota libera. Il conduttore accetterà? Staremo a vedere.