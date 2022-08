Uomini e Donne, anticipazioni prima puntata: subito Tina contro Gemma, per la dama un nuovo corteggiatore

Nella giornata di ieri si è tenuta la prima registrazione della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Ecco cosa è accaduto.

La nuova stagione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne, è ufficialmente iniziata. Nella giornata di ieri, infatti, si è tenuta la prima registrazione della prima puntata.

Nel primo pomeriggio, i canali ufficiali di Witty Tv – forse anche per evitare spoiler – hanno presentato al grande pubblico le prime due troniste della nuova stagione. Si tratta dell’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica Aversano e di Lavinia, 26enne studentessa romana.

Al momento, i due tronisti – che andranno poi a completare il quartetto della prima parte di stagione del trono classico – non sono scesi in parterre. Probabilmente, la loro presentazione, avverrà nella registrazione di domani.

Cosa è accaduto nella prima puntata

Dunque, partiamo dal trono classico. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, presenti in studio, hanno battibeccato di nuovo: a quanto pare, il cavaliere, avrebbe cercato di contattarla durante l’estate. Armando Incarnato, invece, ha avuto subito uno screzio con un altro cavaliere. In studio presente anche Alessandro Vicinanza, il quale non ha mai nascosto il suo interesse per Federica Aversano: corteggerà la tronista del classico?

Presenti anche Catia, Daniela, Gloria, Fabio e Pinuccia, che ha avuto subito qualche botta e risposta con Tina Cipollari. Da segnalare, come le anticipazioni indicavano, l’assenza di Biagio Di Maro. Da segnalare, inoltre, che si è già formata una coppia: parliamo di Sara e David, i quali hanno raccontato di essersi sentiti durante l’estate. Ospiti in studio Lorenzo e Claudia.

Cosa è successo tra Gemma e Tina

La prima puntata della nuova stagione si è aperta, come di consueto, con un battibecco tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama e l’opinionista si sono scontrate in più occasioni, anche se c’è da dire non in maniera grave.

In particolare, Tina, ha punzecchiato Gemma sul fatto che non sia ricorsa alla chirurgia estetica durante l’estate. La dama torinese, infatti, ad ogni inizio nuova stagione, si presentava con qualche “ritocchino”. Da segnale, infine, la presenza di un corteggiatore nuovo per Gemma Galgani: si tratta di Didier ed è di Lugano.