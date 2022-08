Wanda Nara, il décoletté esplosivo infiamma il web | E’ incontenibile, “Sono ossessionata”

Wanda Nara in un modo o in un altro riesce sempre a far parlare di se. E’ tra le regine dei social, seguitissima e sempre molto apprezzata. Come in questa foto pubblicata sui social che non lascia niente all’immaginazione.

Lei è una delle regine indiscusse dei social network e di giorno in giorno lo ribadisce mettendo in bella vista tutta la meraviglia che il suo corpo può far vedere. Si tratta di una donna estroversa e pronta a tutto pur di avere un seguito senza precedenti sul web. Sa districarsi di fronte alle fotocamere come poche sanno fare e i suoi fan lo comprendono alla grande, date le tante parole di approvazione nei suoi confronti.

Oggi la showgirl ha deciso di mettere in bella mostra le sue bellissime labbra, un marchio di fabbrica per la ragazza argentina. Stiamo parlando di una donna molto nota al pubblico italiano, anche se si è allontanata dalle camere da cinepresa nostrane delle tv nazionali. Infatti, nota anche per essere la manager del marito Mauro Icardi nel mondo del calcio, con lui si è trasferita a Parigi, dove sembra, comunque, che la loro avventura sia agli sgoccioli.

La fama di Wanda Nara sui social network

La donna ha compreso bene quanto la sua avventura sul web sia positiva e possa permetterle anche di spaziare verso altri orizzonti. In effetti, dato il grande seguito che possiede, specie su Instagram, ha deciso di cimentarsi nel commercio di prodotti cosmetici. Questo è il futuro di tante influencer di bellezza, che riescono a rendere la visibilità del proprio corpo un evento pubblicitario, pur non spendendo soldi per far questo.

Le labbra di Wanda Nara in bella vista

Bastano pochi scatti ben riusciti per poter vendere dei prodotti commercializzati dalle influencer, senza spendere in pubblicità in rete o in tv. L’ha capito bene Wanda Nara, che ha lanciato una catena di cosmetici che prende proprio il suo nome. Di solito, la showgirl mostra ogni lato del suo corpo, anche con un minimo di veli, ma questa volta ha voluto fare altro.

Infatti, per poter smerciare un lucidalabbra da urlo, ha voluto mostrare tutta la lucentezza di quello che ha messo sulle sue. “Sono ossessionata da questo prodotto”, ha scritto la donna nella didascalia della fotografia postata. Le decine di commenti e gli oltre 168 mila like posti dai suoi follower lasciano intendere quanto questa operazione commerciale sia stata apprezzata in rete.

Le labbra della Wanda sono sicuramente fantastiche ma chi ci crede che vi siete solo soffermate a quelle?