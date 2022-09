Aida Yespica infiamma i followers con il suo fisico mozzafiato | La foto fa venire la pelle d’oca

Showgirl di straordinaria bellezza, Aida Yespica con i suoi scatti pubblicati su Instagram incanta i suoi followers. La foto è stata accolta molto positivamente, ricevendo commenti e like da parte dei suoi fan.

Aida Yespica è una showgirl colombiana molto conosciuta in Italia. Nata a Caracas il 15 luglio 1982, Aida ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2002, partecipando a Miss Venezuela.

La svolta, però, è arrivata l’anno successivo, quando si è trasferita a Milano. Nel capoluogo lombardo Yespica ha iniziato a lavorare come modella, riscuotendo grande successo, anche grazie alla sua innegabile bellezza.

Nel corso degli anni successivi la notorietà della showgirl è creasciuta a dismisura, passando da copertine di giornali a videoclip e pubblicità.

Oggi, a quarant’anni appena compiuti, Aida appare bella ancora come quasi vent’anni fa, incantando i suoi fan. La donna, infatti, si mostra sui social in diversi scatti che non nascondono di certo le sue qualità fisiche.

Aida Yespica: dal Venezuela al successo in Italia

Nel 2002 Aida partecipa a Miss Venezuela, volendo sfondare nel mondo dello spettacolo. Il concorso di bellezza le servirà come trampolino di lancio per la carriera da showgirl. L’anno dopo deciderà di lasciare la sua terra per trasferirsi in Italia. Approdata a Milano inizia a lavorare come modella, riscuotendo notevole successo.

L’apice della notorietà arriva nel 2004 con la partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. Negli anni successivi le sue apparizioni televisive saranno sempre più frequenti, divenendo una delle soubrette più amate in Italia.

Non mancano i lavori al cinema. Nel 2007 ha, infatti, preso parte al cinepanettone “Natale in crociera” recitando con Christian De Sica e Fabio De Luigi.

La foto sui social mostra un fisico da urlo

Oggi Aida ha quarant’anni ed un figlio, ma la sua bellezza resta la stessa di un tempo.

La giovane donna ha pubblicato di recente una foto su Instagram che la ritrae a bordo piscina presso le Terme di Bormio. La showgirl è molto seguita, contando ben 955 mila followers sul suo profilo.

Nello scatto pubblicato la soubrette mostra il suo fisico da urlo, molto apprezzato dai suoi fan che le hanno lasciato diversi commenti e like, elogiando la sua bellezza. Nella foto Aida si mostra piuttosto soddisfatta dei suoi giorni di relax alle terme.

La showgirl indossa un bikini nero molto particolare con una notevole apertura sul lato A che lascia poco spazio all’immaginazione.