Charlene di Monaco, la Principessa rompe il silenzio dopo mesi: “Per me strada difficile e dolorosa”

Quali sono le reali condizioni di salute della Principessa Charlene di Monaco, moglie di Alberto di Monaco? Tutta la verità.

Nelle ultime settimane, la Principessa Charlene è apparsa più volte in pubblico – incontrando anche Papa Francesco a Roma – e le sue condizioni di salute sembrano essere in netta ripresa.

Ma la strada, come spiegato dal Palazzo Reale e, come vedremo, dalla stessa Principessa è ancora lunga. Sono passati 8 mesi dalla terribile doppia operazione, avvenuta in Sudafrica, per un’infezione otorinolaringoiatrica.

In seguito, una lunga riabilitazione presso una clinica svizzera. Ma il ritorno a Palazzo Grimaldi non è stato dei migliori, a causa dei continui screzi nella Famiglia Reale del Principato.

Le parole di Charlene di Monaco

Nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista sudafricana News24, Charlene di Monaco ha parlato delle sue condizioni di salute. Dalle parole della Principessa si evince una certa preoccupazione per il futuro, ma di certo il suo stato di salute è nettamente diverso dagli scorsi mesi. Continua, infatti, la lunga riabilitazione che passa anche per il suo amato nuoto. Ha spiegato la Principessa: “Ho passato un periodo difficile, ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito, dai miei figli e dalla mia famiglia. La mia vita quotidiana ora ruota attorno ai miei figli”.

Ed ha concluso: “Mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla”.

Cosa sta accadendo al Palazzo Reale

Intanto, la stampa monegasca e francese insiste su un conflitto interno alla Famiglia Reale che coinvolgerebbe Charlene di Monaco e la sorella di Alberto, Carolina. In particolare, alcuni atteggiamenti della Principessa, in particolare modo “contrari” ai protocolli reali, starebbero creando non pochi problemi ai Grimaldi.

Come se non bastasse, stando ai rumors gossip, Alberto di Monaco, si racconta, si sarebbe riavvicinato alla sua storica ex compagna Nicole Coste, mamma del figlio del Principe, Alexandre.