Da Tg1 al Grande Fratello Vip 7: il colpo di Signorini ad inizio settembre

Al Grande Fratello Vip 7 potrebbe approdare uno dei conduttori di Tg1 più noti: ecco di chi stiamo parlando.

Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione, la settima, del reality cult di casa Mediaset, Grande Fratello Vip 7, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In questi giorni, verrà ultimato il cast che entrerà nella casa più spiata d’Italia.

Sono tanti i nomi finiti nel calderone dei possibili concorrenti in questi mesi ma, al momento abbiamo soltanto una conferma, ed è quella di Giovanni Ciacci. Ufficializzate anche le due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Dal Tg1 al GF Vip 7?

Stando a quanto scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, nel cast del Grande Fratello Vip potrebbe far parte anche uno dei giornalisti televisivi più noti del piccolo schermo. Si tratta del conduttore del Tg1 Attilio Romita: “Oggi vi può anticipare che Romita realizzerà un suo vecchio sogno: entrare nella casa più spiata dagli italiani”.

Sempre parlando del nuovo cast del Grande Fratello Vip, il settimanale Nuovo ha contattato l’attrice Gegia, da settimane al centro di rumors. Quest’ultima, ha preferito non sbilanciarsi in merito: “Sono in vacanza a Gallipoli e mi sto godendo il mare della mia terra. Non so ancora niente. Quando tornerò a Roma, lo saprò”.