Ictus e infarto, mangiando questo alimento almeno 2 volte a settimana riduci drasticamente i rischi

Prestare attenzione a quello che si mangia è fondamentale se si vuole fare il possibile per restare in buona salute. Non tutti lo sanno, ma c’è un alimento in particolar modo che fa bene al nostro cuore.

La genetica può svolgere un ruolo importante se si vuole capire quali sono i disturbi a cui si potrebbe andare incontro soprattutto con il passare degli anni. Conoscere i propri trascorsi familiari può però permettere di agire in via preveniva e tenere sotto controllo alcuni aspetti, magari anche attraverso esami a cui sottoporsi periodicamente. È però altrettanto importante non trascurare l’alimentazione, che può rivelarsi determinante per mantenere in buona salute il nostro organismo.

Un frutto sulla tua tavola può essere fondamentale

Avere un’alimentazione il più possibile variegata può garantire benefici importanti a tutti gli organi del nostro organismo. Certamente possono essere cibi che magari ad alcuni possono risultare non troppo appetitosi, ma che non dovrebbero mai mancare a tavola per questo scopo.

Tra questi rientrano certamente la frutta e la verdura, che si iniziano ad amare (a volte non sempre) soprattutto con il passare degli anni, mentre possono risultare poco graditi ai bambini. Anche in questo ambito variare, cercando di prediliegere quelli di stagione, può essere determinante.

Se si ha poi un problema di salute acclarato, la dieta è determinante. La cautela maggiore deve esserci soprattutto da parte di chi soffre di disturbi al cuore, che possono a volte comparire quando meno lo si potrebbe aspettare. E in questo caso c’è proprio un prodotto che dovrebbe essere costantemente presente a tavola.

Cosa dovrebbe mangiare chi vuole preservare il cuore

Prevenire un infarto a volte può essere difficile, ma con qualche piccola accortezza si può cercare di ridurre i rischi che questo accada, soprattutto se si è già avuto un episodio simile in passato.

Non tutti lo sanno, ma c’è un frutto che, assunto in maniera costante, può avere effetti benefici per l’organo più importante del nostro corpo.

Si tratta dell’avocado, come è stato confermato da uno studio della Harvard University di Boston. Questa è stata la prima ricerca che ha dimostrato una correlazione tra il consumo di almeno due porzioni di avocado a settimana e un rischio ridotto di fenomeni quali ictus e infarto.

La ricerca ha visto coinvolti 68.000 donne e 41.000 uomini. L’obiettivo era quello di monitorare la loro dieta ogni quattro anni per un periodo di 30 anni.

I risultati sono stati sorprendenti: il rischio di attacchi di cuore è stato ridotto grazie alla consumazione di questo alimento anche al posto di burro, formaggio o carni lavorate. Per chi lo mangiava costantemente il rischio è stato ridotto addirittura del 21%. Questo può accadere proprio per la sua composizione: all’interno sono infatti contenuti acidi grassi omega che riducono il colesterolo cattivo, e prevengono l’accumulo di placca nelle pareti delle arterie. Gli effetti maggiori sono stati inoltre resi possibili dalla presenza dell’omega 9 che può anche migliorare la pressione sanguigna e l’infiammazione.