La bibita più famosa al mondo venduta a duemila dollari: l’incredibile storia che ti sconvolgerà

E’ per molti la bibita più famosa ed apprezzata in tutto il mondo, eppure forse questo lato della sua esistenza potresti non conoscerlo. La vendita ad un prezzo stracciato che forse nessuno conosce.

E’ ormai da anni, per tantissime persone, fra i brand più importanti a livello mondiale e la bibita più amata ed iconica in assoluto: ci riferiamo alla Coca Cola, che ha alle spalle una storia davvero notevole e ricca di aneddoti che la rendono unica nel suo genere.

Coca Cola, il suo sviluppo incompreso: gli inizi prima del successo

Oggi la conosciamo come brand di valore storico-sociale e di mercato davvero unici al mondo, ma non è sempre stato così. Partiamo, innanzitutto, dal principio. La Coca Cola fu inventata dal farmacista statunitense John Stith Pemberton l’8 maggio 1886 ad Atlanta in Georgia proprio negli Usa.

Inizialmente, si trattava di un rimedio per il mal di testa e per la stanchezza. Si tratta di una variazione del cosiddetto vino di coca o Vin Mariani. Niente alcol però nella soluzione di Pemberton, che lo sostituì con un estratto delle noci di cola, una pianta tropicale non dannosa per la salute.

Vennero usati coca e cola, ingredienti che diedero vita al nome attuale – la coca venne bandita, e così venne scartato l’alcaloide dagli estratti dalle foglie di coca, dato che dalla pianta si estrae anche la cocaina. Una scoperta teoricamente sensazionale, ma le cose non furono esattamente così semplici.

Coca Cola, dalla cessione irrisoria al successo: lo sapevi?

Incredibile ma vero; nonostante la scoperta, Pemberton accumulò debiti notevoli e per soli 2.300 dollari vendette formula e diritti della Coca Cola ad Asa Candler. Un uomo d’affari che aveva ampiamente intuito il potenziale della bevanda e compreso l’importanza della pubblicità per diffonderla e sbaragliare così la concorrenza.

Quotò in borsa l’azienda nel 1919, per la bevanda diffusa poi a livello mondiale negli anni venti. Si trasformò presto in un business di grandi dimensioni che comprese presto pure la realizzazione di Fanta e Sprite.

Nel 1927, la Coca Cola viene importata in Italia, nel 1960 compare per la prima volta in lattina e nel 1980 in bottiglia PET. Oggi, questa bibita è disponibile nella maggioranza dei luoghi di ristorazione del mondo ed è la bevanda per eccellenza nei fast food.

Secondo molti ricercatori, è il marchio più ricercato al mondo. Coca Cola è tutto questo, eppure il suo creatore non riuscì a valorizzarne le qualità di un prodotto che ormai troviamo davvero ovunque sul pianeta.