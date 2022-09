Meghan Markle, lo scatto fa discutere: “Come quello di Lady Diana di 30 anni fa” [FOTO]

L’indomani del 25esimo anniversario della morte di Lady Diana si accende una polemica sulla Duchessa Meghan Markle. Cosa sta accadendo.

La giornata di ieri, 25esimo anniversario della morte della Principessa Lady Diana Spencer, è stata di lutto e di silenzio per la Famiglia Reale. Ma nemmeno in questa triste ricorrenza i due fratelli William e Harry sono riusciti ad appianare le divergenze.

Il Principe William e il Principe Harry, infatti, hanno fatto visita alla tomba di Lady Diana in modo separato, un segno inequivocabile di quanto sia ormai larga e profonda la voragine che li divide.

Un gesto, però, che non è piaciuto al grande pubblico del Regno Unito ed ha creato un forte malcontento, considerando quanto ancora oggi la Principessa sia amatissima.

Fotografata come Diana

Nel corso della giornata le polemiche si sono poi trasferite sulla Duchessa Meghan Markle, moglie del Principe Harry. La Duchessa è stata fotografa per la copertina del magazine The Cute, ma lo scatto ha creato perplessità. Vi ricorda qualcosa? Con le dovute differenze, in particolare della posa scelta, la foto ricorda quella della Principessa Lady Diana – famosissima – per la cover del libro di Andrew Morton Diana. Her True Story, realizzata nel 1992 da Patrick Demarchelier.

L’esperto della Famiglia Reale, Kinsey Schofield, ha spiegato: “Mi chiedo se ci sia una strategia dietro a tutto ciò, visto che l’intervista è uscita proprio in concomitanza con il 25esimo anniversario dalla morte di Lady Diana e Meghan è sulla copertina di una rivista, cosa che potrebbe indurre le persone a fare un paragone tra le due”.

Meghan Markle e Lady Diana

Non è la prima volta che Meghan Markle viene accusata di voler emulare Lady Diana: dagli outfit alle cerimonie di beneficenza, in molti credono che la Duchessa del Sussex abbia studiato una strategia a tavolino. Nel libro uscito poche settimane fa del giornalista ed esperto dei Windsor, Tom Bower, dal titolo Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsor, c’è un passaggio proprio riferito a questo.

Si legge: “Meghan era convinta di essere stata benedetta con il tocco magico di Diana”. Questo, però, scrive ancora Bower, fu causato dalla stampa che paragonò il primo viaggio di Meghan Markle con il Principe Harry a quello della Principessa Diana e il Principe Carlo in Australia.