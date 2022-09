Riccardo Guarnieri si dichiara per lei: ma sta cercando solo di ingelosire Ida? I social non lo perdonano

Nella prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, protagonista il cavaliere Riccardo Guarnieri: ecco cosa è successo.

Nella giornata di ieri si sono svolte le prime registrazioni della nuova stagione del programma cult di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Intanto, sono già trapelate le prime indiscrezioni.

Al centro della narrazione della prima puntata della nuova stagione – che andrà in onda lunedì 19 settembre – c’è stato Riccardo Guarnieri. Il cavaliere si è dichiarato con una delle protagoniste dello show, ma non è andata per il meglio.

Dunque, si è ricominciato dalla fine della scorsa stagione, ovvero dal rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, anche se stavolta le “frecciate” sono arrivate a distanza.

Riccardo e Federica

Riccardo Guarnieri – che a dire il vero aveva già manifestato un certo interesse nel corso della scorsa stagione – ha annunciato di voler corteggiare la neo tronista Federica Aversano, ex corteggiatrice, a sua volta, lo scorso anno del tronista Matteo Ranieri. Per molti è sembrata una mossa azzardata, arrivata anche dopo l’annuncio di Ida Platano di voler uscire con Alessandro. Ad ogni modo Federica ha rifiutato, accusando Riccardo di aver trattato male Ida in passato e, dunque, di essere rimasta delusa dal suo atteggiamento.

Quando poi, Maria De Filippi, ha spiegato a Riccardo che per corteggiare Federica sarebbe stato necessario per lui sedersi nel parterre insieme agli altri corteggiatori, il cavaliere ha rifiutato. Il motivo? Per molti il fatto che, una volta eliminati dal tronista o dalla tronista, si deve lasciare il programma, cosa che non accade certo nel trono over.

Cosa è accaduto nella prima puntata

Dunque, Riccardo Guarnieri ha bleffato? Per gli utenti social che stanno commentando le prime anticipazioni, probabilmente. Eppure, il cavaliere, ha spiegato di aver chiuso la storia con Ida tempo fa. Staremo a vedere.

Nella prima puntata, inoltre, da segnale anche uno scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama, però, ha un nuovo corteggiatore Didier, proveniente da Lugano.