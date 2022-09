Sabrina Salerno, tra le lenzuola è da censura | La foto è vietata ai minori e ai cardiopatici

Le foto di Sabrina Salerno sono un’estratto di sensualità e femminilità. Sembra una dea dal corpo perfetto.

Lei è una notorietà nel nostro paese e ogni qual volta vuole mettersi in mostra, ha un seguito eclatante. I suoi film cult sono un pezzo di storia indimenticabile, per la commedia sexy portata avanti e per il fascino messo in campo dalla donna. Oggi riesce ancora ad infiammare il web con degli scatti mozzafiato, che proprio non passano in secondo piano, di fronte alla mole di immagini postate da altrettante belle showgirl.

Stiamo parlando dell’attrice Sabrina Salerno, che tutt’ora possiede un fascino d’altri tempi e calamitante. Siamo stati abituati a vederla in molte vesti, ma anche senza alcune, pur lasciandoci a bocca aperta anche quando ancora mette in mostra le sue curve. I suoi profili social sono strapieni di personaggi che la ammirano, anche per il modo in cui si sa comportare di fronte alle telecamere.

La carriera di Sabrina Salerno

Tutti la conosciamo per la mole di film anni ’80-’90 in cui era la protagonista indiscussa. Si tratta di film di altri tempi, che ad averne oggi, per la simpatia che riuscivano a creare, riuscirebbero a renderci le giornate più leggere.

Tra sorrisi e battute, anche un po’ sconce, ma sempre nei limiti, la donna si destreggiava nel migliore dei modi, sapendo far vedere e non vedere ciò di cui madre natura più l’ha dotata. Vi è da ricordare che è un volto noto anche in tv e nel mondo discografico.

La foto in bikini di Sabrina Salerno

Oggi, come tante altre notorietà nel mondo dello spettacolo, la showgirl ha deciso di dar sfogo alle sue idee tramite il proprio profilo di Instagram. Il seguito che possiede su questa piattaforma è eclatante e l’ammirazione da parte dei suoi follower è sempre molto alta. La serie di commenti verso la sua bellezza fisica e la sua capacità di saper fare spettacolo mettono in risalto tutta la sua bravura.

Ultimamente, li ha voluti allietare tramite delle immagini che li ha lasciati tutti a bocca aperta. Si tratta di fotografie scattate di fronte a uno specchio, in cui la donna si è mostrata in uno sgargiante bikini. Le sue curve sono emerse in tutto il loro splendore, dando il senso di una diva che difficilmente dimenticheremo con il passare del tempo.