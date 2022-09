Claudia Ruggeri, si spoglia ed improvvisamente il panorama dietro di lei.. scompare

Claudia Ruggeri, una delle presenze più conosciute e apprezzate in assoluto nel mondo del web. Parliamo della famosa protagonista di Avanti un altro che di recente ha fatto una confessione ai suoi fans.

Claudia Ruggeri, nata a Roma il 22 ottobre 1983, la maggior parte delle persone in Italia la conoscono con il nominativo di Miss Claudia di Avanti un altro. Ma chi è veramente? Oggi conosceremo meglio la diva della televisione italiana.

Claudia Ruggeri, carriera e vita privata da sogno: la biografia

Claudia Ruggeri, nel 2022 è conosciuta grazie al ruolo di Miss Claudia, ma la sua carriera è iniziata molto tempo prima. Ha fatto il suo debutto in televisione, dopo aver iniziato la sua carriera in qualità di modella, a Chiambretti c’è.

In seguito, ha preso parte al film L’amore è bello finché dura. Nel 2004 approda a Domenica In, dove conosce Paolo Bonolis che conduceva il programma in quel periodo. In quel momento, la bella Claudia non sapeva che quell’incontro sarebbe stato fra i più importanti della sua vita.

Nello stesso anno partecipa a Ciao Darwin, per poi consacrarsi come detto ad Avanti un altro. Oltre al ruolo di modella, la Ruggeri ha lavorato pure come ballerina. E adesso arriviamo alla sua vita privata; è sposata con Mario Bruganelli, fratello della moglie di paolo Bonolis, Sonia.

I due sono sposati dal 2016. E torniamo a quel fatidico 2004, nel quale peraltro oltre a Bonolis la Ruggeri conosce il suo futuro marito.

Ironia della sorte, proprio nel dietro le quinte di Domenica In venne consolata dal suo attuale compagno dopo aver concluso una precedente relazione. Ad ogni modo, non si pensi che il suo successo sia arrivato per caso: la gavetta, dalla carriera di modella ad Avanti un altro, è stata notevole.

Claudia Ruggeri, la “confessione” su Instagram con foto hot

Abbiamo approfondito la carriera di Claudia Ruggeri, che ha di sicuro realizzato tutti i suoi sogni e ambizioni fino a qui, sposando pure l’uomo che la rende più felice in assoluto. Lei che ha pure un fisico davvero splendido, tonificato e pieno di curve da urlo.

In tal senso, ha postato di recente uno scatto sul proprio profilo Instagram dove la notiamo in intimo nero al fianco di una casa di legno. Dietro di lei, lo splendido panorama di una montagna.

Insomma, vacanze alternative per la bella Miss Claudia, che ha speso parole al miele per i monti che ha visitato: “La montagna nel cuore”. Una preferenza rispetto al mare evidente. Anche se i suoi numerosi followers avranno notato pure altro, per così dire.