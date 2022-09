Elliott, primo gol in Premier League | L’esultanza commuove i tifosi del Liverpool

Il giovane centrocampista del Liverpool Harvey Elliott ha segnato il suo primo gol in Premier League contro il Bournemouth. La dedica ha commosso i tifosi.

Oltre ai grandi fenomeni già affermati, da Salah a Firmino fino a Fabinho e Luis Diaz, il Liverpool può contare anche su una giovane stella che sta crescendo sempre più. Si tratta di Harvey Elliott, centrocampista classe 2003 che dalla scorsa stagione Jurgen Klopp ha inserito con costanza nella rosa della Prima squadra.

Il ragazzo di Londra, cresciuto nelle giovanili del Fulham, prima di essere notato dal Liverpool, si è fatto le ossa al Blackburn per un anno per poi tornare ai Reds e andare incontro alla sue esplosione nel grande calcio.

Nella sua prima annata con il Liverpool dei “grandi”, Elliott ha totalizzato 13 presenze facendo anche l’esordio in Champions League. Ma da questa stagione, Klopp ha deciso di fargli fare il salto di qualità e il giovane centrocampista è sceso in campo sia nelle quattro di campionato che nella finale del Community Shield vinta contro il Chelsea.

E nella quarta giornata di Premier League, quando il Liverpool doveva dimostrare di poter alzare la testa dopo un inizio con handicap in cui aveva totalizzato solo due punti, Elliott ha trovato il suo primo gol nel campionato inglese.

Nello straripante 9-0 dei Reds contro il Bournemouth, infatti, c’è anche la firma del baby talento londinese che al 6′ del match di Anfield Road ha siglato la rete del momentaneo 2-0 con un bellissimo tiro a giro di sinistro dal limite dell’area di rigore.

Gioia incontenibile per Elliot, con esultanza in scivolata sul prato dell’erba di Liverpool che però nascondeva anche una dedica straziante che in molti avranno notato.

Elliott, primo gol in Premier League: la dedica è straziante

Sinistro a giro, palla che gonfia la rete e via con la corsa verso i suoi tifosi per festeggiare il primo gol nel campionato più bello del mondo a soli 19 anni. Ma nell’esultanza, Elliott ha anche alzato gli occhi al cielo dedicando la rete a una persona che non c’è più.

E al termine della partita, il canale ufficiale del Liverpool ha chiesto il giovane centrocampista il motivo di quell’esultanza e il calciatore ha svelato la dedica straziante.

Non riuscendo a trattenere le lacrime, Elliott ha dichiarato: “Mia nonna è morta pochi giorni fa e dopo il gol i miei pensieri sono stati solo per lei così come, soprattutto, i tre punti conquistati”.

Il baby Reds ha poi dovuto prendersi una pausa prima di proseguire con l’intervista, portandosi una mano agli occhi sopraffatto dalle emozioni del momento.