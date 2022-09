Mara Venier, arriva lo stop della Rai al suo show: “Poco tempo e spazio”

Domenica in Show non andrà in onda e Zia Mara non approderà in prima serata. Il motivo? Ecco la verità.

La regina della domenica su Rai 1 potrebbe dire addio al tanto chiacchierato progetto. Stiamo parlando di Mara Venier che era pronta a sbarcare nuovamente in prima serata su Rai 1 con Domenica in Show. A quanto pare, dopo mesi di trattative il progetto è saltato.

Nelle scorse settimane si era parlato ufficialmente del ritorno di Domenica In Show, originariamente programmato per iniziare venerdì 16 settembre. Il programma è stato pensato dagli autori come un omaggio al format originale, condotto per ben 14 edizioni da “Zia Mara”.

Gli ottimi risultati di share ottenuti da Domenica In hanno fatto pensare ad un omaggio al programma, che vedeva programmati ulteriori siparietti, interviste, ospitate. Tutto deciso fin quando è arrivata la notizia che il programma è stato cancellato.

Mara Venier e il mistero dello show cancellato

Il pubblico di Rai 1 era pronto a veder arrivare in prima serata Domenica In Show, capitanato dall’amatissima Mara Veniero nella cornice del venerdì sera. Ma a qualche settimana dall’inizio dello show arriva la notizia della sua cancellazione.

Le motivazioni della cancellazione sono state raccontate su un noto sito di gossip secondo cui la decisione sarebbe dipesa da problemi “di tempo e studio”. Sconfessata la voce che vedeva nella cancellazione una scelta contro la conduttrice Mara Venier.

Novità per il palinsesto Rai: un altro show cancellato

Secondo le indiscrezioni Domenica In Show è saltato proprio per volere di Mara Venier. Ancora ignote le ragioni della sua scelta ma fatto sta che Zia Mara continuerà a far compagnia al pubblico ogni domenica pomeriggio.

Novità in Rai anche per Stefano De Martino che non sarà più impegnato alla conduzione del programma Sing Sing Sing almeno fino al 2023. Al suo posto andrà in onda la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, sempre con la conduzione di De Martino.