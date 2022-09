Nathan Falco torna a scuola: sapete quanto spende Briatore per la retta? La cifra è da non crederci

Le cifre esorbitanti spese da Briatore per la scuola del figlio Nathan Falco. Il web si divide sull’esagerazione.

Cosa non si fa per la propria prole? Soprattutto, per garantirgli il meglio che si può, specie in merito alla propria formazione personale. E sì, proprio perché sarà quella che lo forgerà e che lo renderà una persona migliore in futuro. Sarà quella necessaria a fargli trovare il miglior posto nella società, tramite una giusta e desiderata attività nel mercato del lavoro. Ma per arrivare a ciò, oggigiorno, si devono spendere parecchi soldi e Briatore lo sa bene.

Inutile stare qui a descrivere la sua carriera, dato che la fama di questo famosissimo imprenditore italiano è ben nota. Insieme alla showgirl Elisabetta Gregoraci ha cresciuto un figlio di nome Nathan Falco, che in questi giorni sta effettuando i suoi primi passi verso l’anno scolastico 2022/2023. Sul web, però, iniziano a girare le cifre spese per far formare il ragazzo e sembrano essere parecchio generose.

La scuola di Nathan pagata da papà Briatore

Non è difficile comprendere quanto sia alto il reddito del famoso imprenditore del Billionaire, che insieme a quello della showgirl Gregoraci può essere solo a tanti zeri. Quello che, però, non piace ai tanti commentatori del web è l’esborso di una cifra eclatante per far istruire il loro figlio. In effetti, sembra che molte persone una cifra del genere non riescano a ricavarla neanche dopo un anno di duro lavoro.

La disuguaglianza nella formazione fra il figlio di Briatore, Nathan, e i tanti altri cittadini

Oggigiorno, data la forte crisi economica in atto, sono tantissimi i cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese. Questo, però, sembra non toccare di molto i tanti imprenditori e le persone più agiate del nostro paese. Pare che ciò che sta avvenendo a livello economico in Italia debba subirlo solamente chi si trova a basso reddito.

Inoltre, quando si vedono utilizzare troppi soldi per cose semplici come un normale anno scolastico da intraprendere, allora in tanti si lasciano andare a commenti poco generosi. Sono moltissime le critiche arrivate alla coppia, che sta spendendo moltissimo denaro per far andare a scuola il loro ragazzo.

Inoltre, ciò che ha fatto accapponare la pelle dell’opinione pubblica è stato anche il costo degli abiti indossati fra i banchi, con delle sneaker da mille euro. La scuola è costata ben 30 mila euro a Briatore, ben lontana dagli standard di quella pubblica, di cui la maggior parte dei ragazzi ne prendono insegnamento.