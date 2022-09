Riconoscete questa ragazza? Tra fidanzato e padre non si sa chi sia più famoso

Capelli biondi, occhi chiari. La classica bellezza dell’est per una ragazza che tra padre e fidanzato è circondata da uomini famosi.

Se si pensa alle donne dell’est Europa, è facile pensare a ragazze dai capelli biondi, occhi chiari e bellezza incantevole. Ed è proprio così per la figlia di uno dei più noti personaggi del mondo del calcio italiano che ha inoltre anche nel suo fidanzato un ragazzo di spicco nel mondo dello sport.

Stiamo parlando di Ivana Nedved, figlia di Pavel Nedved; vice-presidente della Juventus ed ex campione proprio della squadra bianconera. L’ex calciatore ceco è diventato una leggenda della Vecchia Signora, indossando la maglia della squadra torinese dal 2001 al 2009 e conquistando successi su successi.

Due scudetti, due Supercoppe Italiane e anche un campionato di Serie B con la Juventus. A livello personale il suo più grande traguardo è arrivato nel 2003 quando, a seguito di una grandissima stagione con i bianconeri, arrivò a conquistare il Pallone d’oro.

Ora Nedved guida il club torinese come dirigente, e anche in questo caso i successi non sono mancati. Nella vita privata, il ceco è stato sposato per ben 25 anni con l’ormai ex moglie Ivana da cui ha avuto due figli: Pavel e, appunta, la giovane Ivana.

Il matrimonio tra i due termina nel 2019 quando l’ex calciatore si innamora di Lucie Anovcinova, una fantina di Praga di soli 23 anni. La storia finisce su tutti i tabloid della Repubblica Ceca e non solo, e la storia con la compagna di una vita finisce in pochissimo tempo.

Ora, però, Nedved ha una nuova fiamma. Ovvero Dara Rolins, popolare cantante e attrice slovacca che ha la stessa età del vice presidente della Juventus. Ma tornando alla figlia Ivana, sapete con chi è fidanzata?

Ivana Nedved, chi è la figlia del vice presidente della Juventus

Ivana Nedved è nata nel 1997 ed ha allora compiuto 25 anni in questo 2022. Si è laureata alla Luxury Brand Management in Svizzera e, come rivelata da lei stessa, nel corso degli studi ha svolto stage presso l’Alfa Romeo e al CONI.

Ora lavora alla Condé Nast, una importanza azienda attiva nel campo dell’editoria, e fino al 2021 ha svolto uno stage nella società come redattrice nella redazione moda di Vogue Italia.

E così come il padre Pavel, anche il fidanzato di Ivana Nedved è un volto noto dello sport. La ragazza fa infatti da tempo coppia con Sebastian Korda, tennista ceco figlio d’arte di Petr che in carriera è arrivato anche al numero 2 del ranking ATP.

I due sono affiatatissimi e sui social compaiono sempre insieme più innamorati che mai. Sono fidanzati da quasi 10 anni, da quando entrambi erano ancora degli adolescenti. Il loro amore, però, non è mai cambiato.

Amore che Ivana Nedved prova anche per la Juventus, la squadra di suo padre e del suo cuore. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, spesso la ragazza commenta fatti avvenuti in campo durante le partite dei bianconeri.

Ma come mai Ivana ha lo stesso nome della madre, così come il fratello ha lo stesso del padre? Ha spiegarlo è stato papà Pavel che in una intervista ha dichiarato: “Quando non ci saremo più, al mondo ci saranno un Pavel e una Ivana che si vorranno bene”.