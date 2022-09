Beautiful, anticipazioni americane: Sheila conquista l’ex di Brooke | Nasce una nuova alleanza contro la Logan

Colpi di scena incredibili nelle prossime puntate della soap Beautiful: ecco tutte le anticipazioni che arrivano dagli Stati Uniti. Cosa sapere.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad incredibili ritorni nella narrazione dell’amata soap di Canale 5, Beautiful, in onda tutti i giorni in daytime. Ma, stando alle anticipazioni che giungono dagli Stati Uniti, ci saranno degli incredibili colpi di scena.

Nei prossimi appuntamenti che andranno in onda negli States – e dunque tra qualche mese nel nostro Paese – al centro della storia ci sarà Deacon, l’ex di Brooke uscito dal carcere che cerca di riavvicinarsi a sua figlia, Hope.

Ma ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate in onda negli Stati Uniti, Deacon deciderà di aiutare per la prima volta Sheila Carter, evitandole l’arresto. Il detective Sanchez si recherà dai Forrester comunicando che la Carter è stata sbranata da un orso mentre era in un bosco, dove stava tentando di nascondersi. Dinanzi allo scetticismo di Brooke e Ridge – che temono una nuova messinscena della donna – Sanchez informerà i due di aver trovato il dito medio della donna. Sheila però non è morta e, camuffatasi con parrucca e protesi deciderà di sedurre Deacon.

Così Deacon aiuterà Sheila

Sheila, che ha camuffato la sua identità, riuscirà a conquistare Deacon mentre si trovano presso il ristorante Il Giardino: i due finiranno a letto, ma soltanto l’indomani mattina, l’uomo – dopo aver constatato l’assenza del dito medio del piede, capirà che la donna nel suo letto è in realtà Sheila Carter.

Ma, inaspettatamente, quando i poliziotti busseranno alla sua porte, Deacon non denuncerà Sheila. La donna, offrirà un ingente somma di denaro a Deacon per rimanere nella sua casa: non vuole lasciare Los Angeles e allontanarsi da Finn e dal nipotino Hayes.