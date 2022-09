Beverly Hills 902010: addio a uno dei protagonisti della serie | Il tragico lutto ha lasciato tutti sconvolti

“Beverly Hills 902010” è stata una serie cult degli anni novanta, rimasta impressa nel cuore di milioni di spettatori. Negli scorsi giorni, la tragica scomparsa di uno dei protagonisti ha lasciato tutti sconvolti.

Come dimenticare “Beverly Hills 902010”? Per chi è cresciuto negli anni novanta è impossibile non conoscere questa serie diventata un vero cult. Trasmessa a partire dal 1990 fino al 2000, con le sue 10 stagioni ha tenuto compagnia a milioni di spettatori in tutto il mondo.

La serie racconta delle avventure di un gruppo di ragazzi e ragazze che vivono nella “high society” di Beverly Hills. Tra amori, litigi, risate e problemi della vita, “Beverly Hills 902010” ha affrontato diversi temi – dalla sessualità all’abuso di droga, fino all’AIDS – con una chiave giovanile.

Sono diversi i personaggi che si sono alternati nelle 10 stagioni della serie, nel corso delle quali abbiamo assistito alla loro cresciuta segnata dal passaggio dal liceo al mondo del lavoro. L’unico punto fermo della serie è stato il Peach Pit, ovvero il bar in cui erano soliti ritrovarsi i protagonisti.

Il gestore del locale, Nat Bussichio, con i suoi consigli paterni è sempre stato un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze della serie. A vestire i suoi panni è stato l’attore Joe E. Tata, tristemente scomparso lo scorso 24 agosto.

Joe E. Tata, l’addio all’attore

Joe E. Tata è morto all’età di 85 anni: l’attore, da tempo, era malato di Alzheimer. In seguito alla sua dipartita la figlia Kelly ha condiviso il triste annuncio lanciando una raccolta di fonti sul sito GoFundMe da destinare alla Alzheimer’s Association.

In questi giorni sono arrivati tantissimi messaggi di addio e cordoglio da parte dei colleghi dell’attore. Tra questi Ian Ziering (noto per aver interpretato Steve Sanders in “Beverly Hills 902010”) ha espresso il suo dolore sui social network.

“Una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era generoso con la sua saggezza quanto lo era con la sua gentilezza” ha affermato Ziering su Instagram. Il set del Pit Peach “sembrava lo sfondo del Joe E Tata show” ha raccontato l’attore: Tata, con la sua energia, è stato una “forza trainante” per tutti i membri del cast, all’epoca giovanissimi.

Se nella serie Nat Bussichio è stata una figura paterna per i protagonisti, sempre pronto ad aiutarli con i suoi consigli, Tata è riuscito a fare lo stesso diventando un vero modello per i suoi colleghi.