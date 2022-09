Daniele Bossari, la confessione shock | “È un problema, non so gestirmi”

La confessato del noto conduttore ha stupido e diviso il pubblico. Daniele Bossari si è messo a nudo raccontando del suo “problema”.

Daniele Bossari si è fatto conoscere dagli spettatori a partire dagli anni novanta. Dopo aver debuttato in radio – con Radio Capital e Radio Deejay – è approdato sul piccolo schermo sul canale neonato MTV.

Nel 1999 è passato a Mediaset diventando uno dei volti più seguiti dell’emittente. Ha condotto numerose trasmissioni, tra le quali “Fuego”, “Popstars”, “Saranno Famosi” (prima che diventasse “Amici di Maria De Filippi”), “Campioni, il sogno” e “Mistero”.

Non sono mancate le conduzioni per la Rai con programmi come “Furore”, “Scalo 76” e “Lilit – In un mondo migliore”. Inoltre la sua popolarità è aumentata con l’ingresso nella casa del “Grande Fratello VIP”, del quale si è aggiudicato la vittoria nel 2017.

Durante la sua partecipazione al reality show il conduttore ha sorpreso il pubblico nel corso della semifinale chiedendo alla compagna, la nota showgirl Filippa Lagerback, di sposarlo. Quest’ultima ha riposto di sì e i due sono convolati a nozze l’anno seguente, dopo 17 anni di fidanzamento coronati dalla nascita di Stella.

La rivelazione del conduttore

Recentemente Bossari è stato ospite del podcast “One more time” di Luca Casadei, dove si è raccontando senza filtri. Nel corso dell’intervista il conduttore si è confessato ammettendo di avere un “problema” che ha stupito i fan.

Alla “domanda materiale” di Casadei, interessato a sapere quale sia stato l’ingaggio più importante della sua carriera, Bossari ha risposto francamente affermando di non averne idea.

“Sai che io non lo so? Adesso ti sto dicendo una cosa, ma visto che sono in assoluta trasparenza e sincerità… È un problema per me” ha ammesso il conduttore. Proseguendo, ha spiegato di non aver “mai pensato ai soldi”.

Per lui si tratta di un vero e proprio problema perché non è in grado di gestirsi. Le sue parole hanno diviso il pubblico. C’è chi ci ha trovato della malizia: “Non ci credo che non pensa ai soldi” hanno affermato alcuni utenti su TikTok.

Mentre per altri sembra una cosa scontata: “non ha bisogno di pensarci” visto che guadagna già abbastanza. Secondo alcuni fan, invece, con la sua affermazione il conduttore intendeva dire che, quando riceve una proposta lavorativa, non pensa ai soldi perché gli interessa fare ciò che gli piace.

Bossari è sempre stato determinato a seguire la sua passione: tutto ciò lo ha portato in molte occasioni a non pensare al compenso dietro all’ingaggio, concentrandosi solamente sul suo sogno.