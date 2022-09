Rodrigo De Paul, il Mondiale è a rischio | L’ex moglie lo “incatena” a casa

L’ex centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul rischia di saltare il Mondiale in Qatar. Il motivo? Centra la ex moglie.

Rodrigo De Paul è una delle colonne portanti del centrocampo della Nazionale argentina. Una maglia da titolare sarà sicuramente la sua in vista del Mondiale in Qatar che si giocherà da novembre a dicembre, ma il mediano rischia di non poter prendere alla manifestazione.

Il classe 1994 è esploso agli occhi del grande calcio in Italia con la maglia dell’Udinese, squadra di cui è stato anche capitano e leader indiscusso negli ultimi anni. In Friuli ha totalizzato 184 presenze condite da 34 gol e 36 assist.

Nell’estate del 2021, poi, l’Atletico Madrid ha sborsato ben 35 milioni nelle casse del club bianconero per assicurarsi De Paul che ha fatto così il salto in una big del calcio europeo. Una prima stagione complicata per lui, con Simeone che non gli ha concesso tantissimo spazio.

Utilizzo col contagocce proseguito anche in questo inizio di campionato, in cui il centrocampista ha disputato solo spezzoni di partita. L’ex Udinese avrebbe gradito una nuova destinazione, ma in questa finestra di calciomercato nessuna squadra si è presentata con l’offerta giusta per convincere i Colchoneros.

Discorso diverso, invece, con l’Argentina con cui è riuscito a mettere in bacheca due trofei consecutiva: la Copa America nel 2021 e la coppa della Finalissima vinta contro l’Italia, Nazionale detentrice dell’Europeo.

De Paul fa parte degli intoccabili del commissario tecnico Scolari, elemento imprescindibile del centrocampo, ma la Seleccion potrebbe dover far a meno del calciatore al prossimo Mondiale a causa di alcune questioni legali.

De Paul, Mondiale a rischio: l’ex moglie lo blocca

De Paul, dopo oltre un decennio insieme, si è separato lo scorso anno dalla moglie Camila Horns da cui ha avuto anche due figli. Il divorzio, però, non è stato pacifico anzi tra le parti è guerra aperta.

Il calciatore argentino è stato infatti denunciato dalla ex consorte per questioni riguardanti pagamento degli assegni alimentari a favore dei figli. La causa dura da oltre un anno e difficilmente si chiuderà per l’inizio del Mondiale.

Ma perché De Paul rischia di non poter partecipare alla manifestazione? In Qatar, Paese in cui si svolgerà la coppa del Mondo, è vietato l’ingresso a tutti coloro che hanno una causa pendente. Quindi il centrocampista dell’Atletico Madrid fa parte della categoria di persone che non potrebbero entrare nella nazione araba.

Le richiesta della ex moglie del calciatore sono esosissime: ovvero un assegno mensile da 30mila euro, biglietti aerei di prima classe per tutta la famiglia ogni 45 giorni, un hotel a 5 stelle nella località dove si deciderà di soggiornare, un appartamento di lusso a Buenos Aires e una automobile da sostituire ogni due anni.

A confermare il rischio di De Paul di non poter partecipare al Mondiale con la sua Nazionale è stato Claudio Tapia, presidente della Federcalcio argentina, che ha dichiarato: “Questo è quello che si capisce dai regolamenti FIFA” in merito alle regole del Qatar.