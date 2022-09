Sabrina Salerno esce allo scoperto con il “suo ragazzo” | La presentazione ai fan è d’obbligo

Sabrina Salerno finalmente e incredibilmente è uscita allo scoperto con il suo ragazzo, come lo ha definito lei. Non ci ha messo molto a presentarlo ai suo ifans, come possiamo vedere benissimo.

Sabrina Salerno, l’artista nata a Genova il 15 marzo 1968 e famosa per essere una cantante, showgirl e anche un’attrice. Una professionista molto nota all’interno del mondo dello spettacolo e della televisione italiana, come vedremo oggi.

Sabrina Salerno, dal successo con la musica alla famiglia: la biografia

Di talenti eccezionali nel 20° secolo ne sono nati tanti, e sicuramente se molti di questi hanno avuto successo è merito soprattutto del mitico Claudio Cecchetto. Che ha scoperto pure Sabrina Salerno, divenuta popolarissima negli anni ottanta con il solo nominativo di Sabrina.

In tutta Europa, con il genere musicale di Italo disco, è divenuta una celebrità. Come non nominare gli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop; ma anche i singoli Sexy Girl e Boy (Summertime Love), con quest’ultimo che le ha permesso di raggiungere il podio della classifica inglese, impresa riuscita a pochi italiani ancora oggi.

La sua carriera è andata avanti: ha venduto in totale circa venti milioni di dischi, e ha anche preso parte ad alcuni film, spettacoli teatrali e programmi televisivi. E la sua vita privata? A fine anni ’80 è stata insieme all’attore Pierre Cosso.

Nel 1994 si fidanza con l’imprenditore tessile Enrico Monti, con il quale dieci anni dopo dà la vita a loro figlio; due anni dopo si sposano e non si separeranno più. Ma non solo soddisfazioni per Sabrina, che ha avuto un rapporto non poco conflittuale con suo padre.

Lo ha conosciuto quando aveva 12 anni ed è stato spesso assente durante la sua vita. Ha una sorella, Emanuela, con cui ha riallacciato i rapporti a metà degli anni duemila.

Sabrina Salerno, la rivelazione su Instagram: “Eccomi con il mio ragazzo”

Sabrina Salerno, una carriera da protagonista e una vita privata da sogno. Come dimostra anche un post pubblicato dalla stessa sul proprio profilo Instagram qualche giorno fa. La vediamo insieme a un ragazzo giovane e alto, mentre si abbracciano.

Ma di chi si tratta? Nessun gossip, è il suo splendido figlio Luca Maria Monti. I due sono protagonisti della copertina della rivista Confidenze. Non c’è niente di cui preoccuparsi per i fans dell’artista, quindi.

Il nucleo familiare, composto da suo marito e da loro figlio rimane tale e a dir poco felice e unito. E, ci auguriamo, sarà così per tantissimo tempo ancora: intanto, mamma e figlio rubano la scena sui social come sui giornali.