Sabrina Salerno: il toppino bagnato, trasparente e senza reggiseno fa perdere la testa a tutti

La foto sul web di Sabrina Salerno con la maglietta bagnata sta spopolando fra i fan. Vediamola e commentiamola insieme.

Alcune showgirl sono intramontabili, specie quando hanno fatto la storia della televisione italiana. Tutti conoscono il loro nome e il motivo per cui sono così famose. Sta a loro poi di prendere la mera decisione di saper portare avanti il loro successo. Per quanto riguarda quelle più belle, oggi, basta loro condividere degli scatti, in stretta relazione a ciò che più apprezzano del loro fisico.

Per quanto riguarda Sabrina Salerno, poi, si sa bene cosa essa sappia fare di fronte alle fotocamere. La prorompenza del suo corpo ha sempre ‘spaccato’ le macchine da ripresa e lei lo sa per bene. I registi e i produttori che hanno chiesto la sua partecipazione nei loro spettacoli hanno sempre saputo quanto potessero contare su questo aspetto, che è sempre stato vincente.

Sabrina Salerno e il suo nuovo business

Siamo stati abituati a vedere la donna in tv per lunghi anni. Dopo un periodo di stop, poi, l’abbiamo notata tornare alla ribalta del piccolo schermo tramite diverse apparizioni. Inoltre, sa bene il fatto suo anche sui social network, dato che ha un seguito da vera e propria regina del web. Basta che scatti una parte del suo corpo e subito una miriade di ammiratori accorrono a cliccare per dare il benestare all’immagine vista.

L’immagine con la maglietta bagnata di Sabrina Salerno

‘L’estate sta finendo’, cantava il gruppo Righiera, eppure così non sembra. Le alte temperature spingono ancora milioni di persone sulle coste, per refrigerarsi e assimilare gli ultimi raggi di sole. Anche Sabrina Salerno è del parere che ancora non è del tutto finita.

Lo scrive chiaramente nella didascalia dell’immagine che ha condiviso sul suo profilo di Instagram. I suoi follower sembrano darle ragione, dato che hanno cliccato in oltre 73 mila il cuoricino del like. Non si comprende, però, se lo hanno fatto per le parole condivise o per l’immagine messa in mostra dalla donna, sempre padroneggiante del suo corpo di fronte alle fotocamere.

In particolare, Sabrina Salerno ha voluto mostrare una foto di sé con la maglietta bagnata. Si nota proprio di tutto e i suoi fan più ‘accaldati’ non possono che aver gradito. L’ex attrice osé non smette di ammaliare il pubblico, anche dopo tanti anni dai suoi film un po’ spinti, ma pur sempre ironici.