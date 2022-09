Whatsapp, non vuoi far ascoltare a nessuno i vocali ricevuti? Il trucco per trasformarli in testo scritto

Ormai da anni Whatsapp è l’app di messaggistica più utilizzata dagli utenti, che ne apprezzano anche la semplicità. Da poco si è arricchita di una funzionalità che potrà rivelarsi provvidenziale in molti casi.

Lo smartphone è ormai diventato quasi una seconda pelle per molti di noi, al punto tale da riuscire a faticare a separarsene anche prima di andare a dormire. Tra i suoi punti di forza c’è la possibilità di poter mantenere facilmente i contatti con le persone care, oltre che con i colleghi, in modo semplice e soprattutto gratuito. Oltre a poter inviare i messaggi di testo, è possibile fare la stessa cosa anche con i vocali, oltre che con foto e video, oltre a poter effettuare videochiamate. È proprio per questo che in pieno lockdown si è rivelata determinante quando non era possibile incontrarsi di persona.

Whatsapp è ormai diventata sempre più indispensabile

Nonostante le alternative non manchino (Telegram su tutte), Whatsapp continua a essere l’app di messaggistica più utilizzata, anche da chi non ha grande familiarità con la tecnologia. Molti ne apprezzano anche la capacità di non essere mai uguale a se stessa, come confermano i periodici aggiornamenti che vengono introdotti per garantire un servizio sempre più completo.

A seconda delle proprie esigenze è così possibile scegliere se inviare un messaggio di testo, come si faceva con i “vecchi” SMS, o preferire un messaggio vocale, che può essere utile ad esempio quando non si ha molto tempo per scrivere. Insomma, ce n’è davvero per tutte le esigenze.

Altrettanto utile può inoltre essere la possibilità di inviare foto o video, ma anche file realizzati sul proprio PC per motivi di lavoro. Ed è per questo che molti decidono di scaricare anche la versione desktop, in modo tale da poter continuare a comunicare anche mentre si è in ufficio. Il tutto, e non è una cosa da poco, in modo gratuito.

La nuova funzione disponibile su Whatsapp

Recentemente chi ama utilizzare l’app avrà notato una novità che potrebbe rivelarsi utile a molti. Ora è infatti possibile trasformare gli audio vocali in testo su WhatsApp, così da poter leggere quello che ci stanno comunicando ma senza interrompere altre attività. Un’opzione davvero utile, soprattutto per chi ha una quotidianità particolarmente frenetica.

Come fare? Tutto fortunatamente è davvero semplice. I possessori di un dispositivo Android possono compiere questa operazione con l’app Transcriber. Una volta scaricata, è disponibile un tutorial, che porterà l’utente a cliccare su “FATTO” al termine. A quel punto si dovrà aprire Whatsapp e accedere alla conversazione contenente il messaggio vocale da trascrivere.

Si deve così tenere premuto sul fumetto della nota audio e cliccare sull’icona di condivisione in alto a destra (caratterizzata da tre puntini uniti da due linee). L’operazione si completa condividendo la nota con Transcriber per WhatsApp. Al momento, è bene precisarlo, l’applicazione è in fase di sviluppo, per questo potrebbero verificarsi lievi errori.

Il procedimento è ovviamente disponibile anche per chi ha un device iOS. In questo caso si deve scaricare Voicepop ed eseguire le istruzioni cliccando su Set it up. Individuato il messaggio di interesse, si dovrà tenere premuto e cliccare su “Condividi”. Dalle opzioni si deve scegliere “Voicepop” per far sì che l’operazione vada a buon fine.