Adriana Volpe dopo il GF Vip dice addio a Mediaset: per lei un nuovo progetto in Rai

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 6, su Canale 5, Adriana Volpe tornerà a vestire i panni dell’opinionista in un altro programma. Ecco quale.

Lei è stata una delle grandi protagoniste delle ultime edizioni del reality cult di casa Mediaset, Grande Fratello Vip, dapprima come concorrente e poi come opinionista. Stiamo parlando della conduttrice Adriana Volpe.

L’ex volto di Mezzogiorno in Famiglia, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip 6, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini, è stata tra le più apprezzate protagoniste da parte del grande pubblico.

Non sono mancati gli screzi, alcune volte con lo stesso padrone di casa Alfonso Signorini, spesso con la sua collega, Sonia Bruganelli. Tra le due sono volate parole di fuoco anche nelle ultime settimane.

Il prossimo progetto televisivo

Come sappiamo, Adriana Volpe non è stata confermata come opinionista al Grande Fratello Vip 7: al suo posto, il conduttore Alfonso Signorini, ha scelto la cantante Orietta Berti, al debutto in questa veste. La conduttrice, nel corso delle recenti interviste, ha ringraziato Signorini e per l’esperienza televisiva del GF Vip ma, come detto, ha accusato Sonia Bruganelli di avere: “Santi in paradiso”. Ma già dalle prossime settimane, Adriana Volpe tornerà in tv, questa volta in Rai: sarà infatti una delle opinioniste di punta del programma di Rai Uno, La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano.