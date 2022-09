Costanza Caracciolo, fans in delirio sul web | Décolleté in bella vista, impossibile toglierle gli occhi di dosso

Costanza Caracciolo questa volta ha mandato davvero i suoi numerosissimi followers in visibilio sui social. Non passa inosservato il suo decollete, che è in bella vista. Ecco lo scatto hot che ha pubblicato.

Costanza Caracciolo, nata a Lentini in Sicilia il 17 gennaio 1990, è una showgirl, modella, conduttrice televisiva e stilista di enorme successo. Sposata dal 2019 con l’ex calciatore Christian Vieri, i due hanno 2 figlie: Stella e Isabel, avute nel 2018 e 2020.

Costanza Caracciolo, la carriera della compagna di ‘Bobo’ Vieri

Ma Costanza Caracciolo non è solamente la compagnia di Christian Vieri, parlare di lei in questi termini sarebbe enormemente riduttivo. Ha frequentato sin da piccola una scuola di danza, e nell’edizione 2007 ha partecipato al suo primo concorso di bellezza.

L’anno dopo si è diplomata al liceo classico e in seguito ha fatto parte nella categoria bionde del programma Veline, riuscendo a conquistare un posto come nuova velina di Striscia la Notizia per i successivi quattro anni.

Nel 2011 recita nel film Capitan Basilico 2 – I fantastici 4+4, l’anno dopo partecipa in qualità di concorrente a Pechino Express. Dal 2014 al 2015 ha fatto parte del cast di Tiki Taka in maniera fissa.

Nel 2014 ha posato per copertina e servizio fotografico della rivista Maxim. Divenne poi testimonial del brand Cotril insieme a Giulia Elettra Gorietti e Belen Rodriguez. Negli ultimi anni è stata meno presente fra moda e televisione, anche perché da anni mamma di due splendide bambine.

Il che, ovviamente, le porta via tanto tempo prezioso da utilizzare per crescerle al meglio insieme al marito Christian Vieri. Tornerà mai a mostrarsi pubblicamente nel settore che gli ha dato tanta notorietà? Forse. Ma adesso è sicuramente giusto che si dedichi a sé stessa e alla sua famiglia. E poi, con l’ausilio dei social media, la vediamo già non poco.

Costanza Caracciolo, un augurio a modo suo: la foto che infiamma Instagram

Costanza Caracciolo; non la vediamo da un po’ di tempo a questa parte in televisione, certo, ma poco male. Già, perché la bella moglie di Bobo Vieri è comunque molto attiva sui social media.

Soprattutto su Instagram, dove di recente sul proprio profilo si è mostrata in una posa davvero motlo sensuale e con abiti che riportano decisamente all’estate: cappello di paglia, borsetta, vestito nero sopra un’altra maglia nera che copre – fino ad un certo punto – il decollete in bella vista della splendida bionda ex velina.

Non si è fatta attendere la reazione dei suoi followers, famosi o meno, che hanno decisamente apprezzato la sensuale posa della modella. Lei che ha augurato buon venerdì a tutti: grazie a lei, in un certo senso, lo sarà stato senz’altro.