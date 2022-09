GF Vip 7, la prima lista dei concorrenti: clamorosi ritorni e volti poco conosciuti | Social freddi

Pubblicata una prima lista, non ufficiale, dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 7: le possibili scelte di Alfonso Signorini.

Il prossimo lunedì 19 settembre prenderà il via la nuova edizione, la settima, del reality cult di casa Mediaset, Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Come nelle scorse stagioni, ci sarà un doppio appuntamento, il lunedì e il venerdì.

Stando ai rumors provenienti da Cologno Monzese il cast di questa nuova edizione sarebbe stato chiuso. Al momento, sono i due i nomi che possiamo considerare ufficiali. Si tratta di Giovanni Ciacci e Wilma Goich, annunciati rispettivamente da Chi e Tv Sorrisi e Canzoni.

Nelle scorse settimane, Alfonso Signorini ha rivelato i nomi delle prossime due opinioniste del programma: saranno Orietta Berti, che andrà dunque a sostituire Adriana Volpe, e Sonia Bruganelli, confermata.

Le altre novità

Ci sono altre novità per la nuova edizione. Al GF Vip Party, su Mediaset Infinity, che lo scorso anno è stato condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, approdano Pierpaolo Petrelli e Soleil Sorge. Ma Salemi potrebbe avere un nuovo ruolo in questa stagione: non è ancora chiaro, ma si mormora che potrebbe trattarsi di uno spazio all’interno dello studio. Secondo i rumors, l’ex gieffina, potrebbe intervistare i concorrenti eliminati che hanno appena lasciato la casa, staremo a vedere.

Intanto, sembra che Mediaset abbia risolto il “nodo voto”. I concorrenti, domenica 25 settembre, potranno lasciare la casa di Cinecittà e recarsi nel loro seggio di residenza per votare. Non è chiaro però se dovranno – probabilmente – stare qualche giorno in quarantena prima di tornare.

I concorrenti

Nel frattempo, una prima lista di concorrenti “ufficiosa” è stata pubblicata. Non mancano le soprese: nel cast, Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, la showgirl Pamela Prati, lo speaker radiofonico ed ex inviato di Striscia la Notizia Charlie Gnocchi. E poi ancora: l’ex gieffina Carolina Marconi, la conduttrice Patrizia Rossetti e il co-conduttore di Forum Edoardo Donnamaria.

Inoltre, dovrebbero entrare nella casa anche: le star dei social George Ciupilan e Elenoire Ferruzzi, l’ex conduttore del Tg1 Attilio Romita e la cantante Gegia. Staremo a vedere.