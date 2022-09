Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 12 al 17 settembre: scoppia la “faida” nel Paradiso

Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione dell’amata soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore: scopriamo tutte le novità.

Il prossimo lunedì 12 settembre, torna la serie di Rai Uno Il Paradiso delle Signore, settima stagione, con le nuove e attesissime puntate. Da domani, 5 settembre, invece, andranno in onda le ultime cinque puntate della scorsa stagione.

Una sorta di ripasso, dunque, mentre la soap spagnola Sei Sorelle, che ha tenuto compagnia al grande pubblico in questi mesi estivi, si traferirà su Rai Premium. Per Il Paradiso delle Signore, confermato l’orario delle 15.55 dopo Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone.

Cosa accadrà nelle prime puntate

Andiamo dunque a scoprire le anticipazioni sulle puntate della prima settimana della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. I primi appuntamenti vedranno come protagonisti Adelaide e Umberto: la prima vuole vendicarsi e cercherà di far licenziare Flora Ravasi dal Paradiso. Il Guarnieri, arriverà addirittura a minacciare la Contessa, la quale, ad un certo punto, deciderà di non dedicarsi più agli affari del grande magazzino milanese e farà arrivare a Milano sua nipote, Matilde Fregerio, moglie di Tancredi.

Tra la nipote di Adelaide e Vittorio Conti nascerà subito un certo feeling. Intanto, Maria tonerà a Milano, dopo aver dimenticato Rocco: sarà una donna diversa, desiderosa di mettersi alla prova nell’ambito professionale. Altro grande cambiamento riguarderà Marcello Barbieri: il giovane, desideroso di fare colpo su Ludovica Brancia – la quale tornerà dalla Grecia senza Torrebruna – diventerà un vero e proprio uomo d’affari. Intanto, il matrimonio tra Anna e Salvo rischia di essere messo in crisi: Quinto non è morto.